Rekordní ME v cheerleadingu v Praze přivítalo přes 10 000 účastníků

Na soutěžních plochách se představilo 266 vystoupení napříč věkovými kategoriemi Youth, Junior a Senior. O evropské tituly bojovaly reprezentace a klubové týmy z celé Evropy. Do O2 universum během tří dnů zavítalo na 7000 diváků. Zaplněné tribuny vytvořily po celý víkend mimořádnou atmosféru, která patřila k největším přednostem letošního šampionátu.
Významnou roli na mistrovství sehrála také domácí reprezentace. Českou republiku reprezentovalo 11 soutěžních týmů, které se představily v cheerleadingových i performance cheer disciplínách. České týmy navázaly na dlouhodobé úspěchy domácího cheerleadingu a vybojovaly řadu cenných umístění včetně titulu mistrů Evropy a stříbrné medaile.
Jedním z charakteristických prvků letošního šampionátu byla jeho jedinečná vizuální identita. Organizátoři propojili moderní sportovní událost s kulturním dědictvím hostitelského města. Hlavní logo šampionátu vycházelo ze stylizovaného zobrazení Katedrály svatého Víta a celý grafický koncept byl inspirován českým kubismem – unikátním uměleckým směrem neodmyslitelně spojeným s Prahou. Tento vizuální styl se promítl do celé akce, od soutěžních plochy přes fanouškovskou zónu až po oficiální merchandising.
Součástí šampionátu byly také unikátní trofeje a medaile vytvořené speciálně pro tuto příležitost. Skleněné trofeje vyrobila renomovaná sklárna Novotný Glass z Nového Boru a medaile dodala česká společnost SABE. Organizátoři tak představili ocenění, která spojovala moderní design s tradicí českého řemesla.
Na regulérní průběh soutěže dohlížel mezinárodní panel 44 mezinárodních porotců. Jejich práce zajistila profesionální hodnocení všech kategorií podle standardů ICU Europe a přispěla k vysoké sportovní úrovni celé akce.
Mistrovství Evropy nabídlo vedle samotné soutěže také rozsáhlý doprovodný program. Návštěvníci mohli využít fanouškovské zóny, oficiální merchandise shop, athlete catering, fotografické služby nebo se zúčastnit tradiční Cultural Exchange Party. Velkou oblibu si získali také oficiální maskoti Leon a Leona, inspirovaní českým lvem, kteří po celý víkend vítali sportovce i návštěvníky.
Rekordní zájem zaznamenaly rovněž digitální kanály šampionátu. Oficiální webové stránky, sociální sítě i online obsah dosáhly nejvyšších hodnot v historii evropského šampionátu a oslovily fanoušky cheerleadingu napříč celou Evropou.
„Jsme hrdí na to, že se podařilo uspořádat v Praze mistrovství Evropy již po třetí. Viděli jsme fantastické sportovní výkony, skvělou atmosféru v hledišti i obrovský zájem fanoušků. Rekordní účast více než 4 000 sportovců a členů realizačních týmů, návštěvnost 7 000 diváků, mezinárodní panel 44 rozhodčích a pozitivní ohlasy ze zahraničí potvrzují, že evropský cheerleading stále roste a Praha patří mezi jeho nejoblíbenější pořadatelská města,“ uvedla prezidentka České asociace cheerleaders Martina Marešová.
ICU European Cheerleading Championships 2026 tak uzavřelo mimořádně úspěšný ročník, který spojil vrcholový sport, mezinárodní spolupráci, moderní organizaci a jedinečnou atmosféru v srdci Evropy.
Další ročník ICU Europeans CHeerleading Championships se bude konat 2. - 4. července 2027 ve švédském Helsingborgu.
Zdroj: Česká asociace cheerleaders