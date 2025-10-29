Rekordní Sokolský běh republiky: Vznik státu slavilo 13 tisíc běžců v 90 lokalitách

"Sokolský běh republiky se rok od roku rozrůstá. Zatímco loni bylo lokalit 82, letos už jich bylo 90 včetně 17 v zahraničí. A to je skvělá zpráva. Co nám ale dělá největší radost, je to, že na startu pokaždé vidíme všechny generace - od dvouletých dětí až po seniory. Jsem proto moc rád, že třeba jen tady v Praze u Tyršova domu jsme přivítali přes 900 účastníků. Děti si zazávodily na trasách 100, 400 a 800 metrů a dospělí si zaběhli krásnou vyhlídkovou trasu na Petřín o délce 5,6 km," říká starosta ČOS Martin Chlumský s tím, že obrovský zájem o SBR měli běžci po celé České republice.
V hlavním městě organizátorům nezůstalo ani jedno volné startovní číslo a kapacita byla zcela naplněna. Velké závody se konaly také v Brně, Prostějově, Ostravě nebo Českých Budějovicích. Pozadu ale nezůstaly ani malé obce a ve 14:00 se rozezněly startovní výstřely napříč celým Českem. Běhů se zúčastnili lidé všech věkových kategorií - od rodin s dětmi po seniory. Na startu nechyběli ani ambasadoři a známé osobnosti, mezi nimi například herec Jakub Kohák, běžecký trenér Miloš Škorpil, beachvolejbalistka Barbora Hermannová, kanoista Vít Přindiš, nebo paracyklista Jiří Ježek.
"Sokolský běh u Tyršova domu je pro mě obrovská tradice. Bavilo mě to jako každý rok. Atmosféra je tady vždycky skvělá a výhledy na Prahu – to je jednoznačný důvod, proč se sem každý rok vracím. Když vidím ty nadšené tváře běžců, kteří dobíhají do cíle s vědomím, že to zvládli a mohou být na sebe pyšní, je to pro nás sportovce ten nejhezčí pohled," sdělil své dojmy hned po doběhu Jiří Ježek, který zvládl trať za 00:26:52.
O pitný režim a občerstvení se ve všech 90 lokalitách postaral hrdý partner PENNY, který pro letošní ročník připravil logistickou operaci v pravém slova smyslu – mezi běžce se rozdalo více než 6750 litrů vody, 2,2 tuny banánů, 2,1 tuny jablek a přes 20 tisíc tyčinek. Velký ohlas sklidila i novinka letošního ročníku – bavlněná trička SBR od ALPINE PRO, která nahradila dřívější funkční verze. Vzhledem k sychravému říjnovému počasí si mnoho běžců tričko vzalo jako druhou vrstvu na zahřátí.
O pestrý doprovodný program nebyla nouze ani letos. V Praze se o hudební atmosféru postarala kapela DixiBand Městské policie a návštěvníci mohli obdivovat i freestyle motorku Petra Piláta, který osobně dorazil k Tyršovu domu a svou účastí potěšil všechny přítomné.
Účastníci SBR 2025 ukázali neuvěřitelnou štědrost, na charitu pro devítiletou Nikolku se podařilo vybrat rekordních 380.000 Kč, které jí pokryjí nákladné rehabilitace.
Sokolský běh republiky 2025 znovu potvrdil, že pohyb k oslavám 28. října zkrátka patří. Zbývá už jen říct: NAZDAR – a za rok opět na startu!
