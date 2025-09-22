Rekordní tečka. Seriál Road Classics uzavřel sezonu na Ještědu

Liberec 22. září 2025 (PROTEXT) - Poslední díl letošního seriálu Road Classics je minulostí. Akce pro amatérské silniční cyklisty už třetí rok v řadě zavítala na Ještěd a přilákala rekordních bezmála 1200 účastníků, kteří si mohli vybrat ze dvou různých tras na uzavřených silnicích.

Pálava, Klínovec a Ještěd. Celkem tři “monumenty” si letos mohli dopřát milovníci silniční cyklistiky ve společnosti Road Classics. Závěrečný a nejobtížnější z nich s finišem u ikonického vysílače přišel na řadu třetí sobotu v září, kdy se celkem 1194 účastníků sešlo na startu na libereckém náměstí Dr. Edvarda Beneše.

Drtivá většina účastníků si vybrala dlouhou trasu, která jejich nohy prověřila celkem 112 kilometry a 2500 výškovými metry. Na této distanci si zároveň mohli členové pelotonu vybrat, zda pojedou formát závod, ve kterém jde o celkový čas od startu do cíle, nebo švih, v němž se soutěží pouze na třech měřených úsecích v rámci trasy.

Krátká trasa měřící 49 kilometrů se pak jela podle pravidel švihu a byla tak ideální volbou například pro všechny cyklisty, kteří na silničním kole teprve začínají.

S velmi náročným profilem dlouhé trasy, která zavítala mimo jiné do Jizerských hor i na Frýdlantsko, si nejlépe poradil Petr Fiala, jenž navázal na svůj letošní pálavský triumf a v součtu se třetím místem z Klínovce ovládl celý seriál mezi závodníky.

“Hodně bočního větru i proťáku, takže to bylo náročné,” komentoval vítěznou jízdu, při které si ale díky slunečnému počasí stihl užít okolní prostředí. “Epesní výhledy, obloha byla absolutně vymetená. Chvílemi jsem se dostal na tělesnou teplotu až 40 °C, což nebylo příjemné, ale bylo skvělé, že trasa měla mnoho občerstvovaček, skvěle pokryté,” dodal Fiala, který do cíle dojel za 3 hodiny, 1 minutu a 46 sekund.

Mezi ženami kralovala Denisa Slámová, která finišovala půl hodiny za Fialou. Celkovou vítězkou seriálu mezi ženskými závodnicemi se stala Polka Dominika Niemiec.

Segmentový formát švih na Ještědu nejvíce sedl Kostiantynu Garbarovi a mezi ženami na měřených úsecích zazářila Zuzana Boháčová. Pro seriálový švihařský titul si dojeli Ondřej Broukal a Ivana Müllerová.

Road Classics končí sezonu s bilancí takřka 3000 účastníků na třech zastávkách. Dohromady 214 cyklistů a cyklistek zavítalo na Pálavu, Klínovec i Ještěd a zařadilo se tak mezi takzvané “Superklasiky” roku 2025.

Informace k následujícímu ročníku a spuštění registrací budou zveřejněny během podzimu.

 

Zdroj: Raul

 

 

