Rekordní tečka za sezonou. Běhej lesy Lednice přepsalo historické maximum

Lednice patří v seriálu k nejrychlejším zastávkám. Její specialitou jsou přesné distance půlmaratonu a maratonu, převážně měkký povrch a rovinaté trasy, které lákají k útoku na osobní rekordy. Zároveň ale nejde jen o rychlost. Závodníci probíhali přírodou i jedinečnými kulisami Lednicko-valtického areálu, mimo jiné kolem Tří Grácií, Dianina chrámu nebo Janova hradu.
Jako první se na trať vydali už v 8:15 účastníci extra dlouhé trasy na 42 kilometrů. Vítězství mezi muži obhájil Petr Pechek, který cílem proběhl v čase 2:38:47. Mezi ženami byla nejrychlejší Klára Krčilová za 3:16:17.
Poté už program tradičně patřil nejmenším členům lesní smečky. Do dětských závodů Dr. Max se zapojilo 493 malých parťáků, kteří se podle věku vydali na kratší distance a postarali se o další porci radosti v cíli.
Na krátké trase o délce 7 kilometrů zvítězil slovenský elitní běžec Lukáš Gdovin v čase 25:37. Ženskou kategorii ovládla Kamila Netíková, která cílem proběhla za 30:05.
Střední Nova trasa na 14 kilometrů přinesla premiérové vítězství Nely Pokorné v seriálu Běhej lesy, a to v čase 1:00:01. Mezi muži naopak potvrdil své zkušenosti ze stupňů vítězů Tomáš Brzobohatý, který zvítězil za 50:50.
Závodní program uzavřela půlmaratonská distance, dlouhá ČSOB trasa na 21 kilometrů. Nejrychleji si s ní poradil David Žigo v čase 1:17:33, mezi ženami slavila vítězství Martina Trojáková za 1:31:13.
Velkým tématem letošní sezony byl také charitativní rozměr celého seriálu. Ve spolupráci s generálním partnerem ČSOB a společností Mastercard běžci podporovali Nadační fond Mathilda, který pomáhá s výcvikem vodicích psů pro lidi se zrakovým postižením. Za celý ročník se podařilo vybrat skvělých 653.341 Kč.
Ani v Lednici nechyběly oblíbené partnerské aktivity. Pravidelní účastníci si mohli vyzvednout čtvrtou a zároveň poslední odměnu z věrnostního programu Revír odměn od ČSOB a Mastercard. U Janova hradu na běžce čekala aktivace „Zažij změnu“, která zpestřila samotnou trasu. Kromě toho běžce podpořil hudební doprovod od T-Mobile u chrámu Tří Grácií. Zakládající partner Lesy ČR pokračoval v aktivitách spojených s přírodou. Zóna Dr. Max nabídla tradiční služby od spirometrie po InBody měření a Generali Investments CEE se postarala o výsledkový servis i sprinterskou prémii Generali Investments FINISH na posledních 500 metrech všech tras.
Sezona se definitivně uzavřela až večer ve vinařství Hraniční Zámeček, kde proběhla tradiční posezonní afterparty. Během ní byli oceněni nejrychlejší běžci v celkovém hodnocení Lesů pánů a Lesů paní i nejvěrnější členové smečky – celkem 34 členů Srubu mistrů, 212 Osmeráků, 19 Patnácteráků a také Sedmoráci ze slovenského seriálu Behaj lesmi. Součástí večera bylo i ohlédnutí za mimořádnou sezonou, kterou absolvovalo celkem 20.416 běžců, z toho 3193 lesních mláďátek.
Na uzavření sezony navázalo představení prvních plánů pro tu další. Běhej lesy v příští sezoně nabídne několik výrazných novinek, včetně přesunu Týmovky do nové lokality a rozšíření seriálu o zcela novou, již devátou lokalitu. Registrace do další sezony se spustí už brzy a po rekordním finále v Lednici je jasné, že lesní smečka má na co navazovat!
Zdroj: Raul
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