Rekordní zájem o Jizerskou 50. Startovní místa mizí a výhodnější registrace končí už 30. listopadu

Praha 25. listopadu 2025 (PROTEXT) - Jizerská 50 zažívá mimořádný ročník. Přestože do startu 59. ČEZ Jizerské 50 zbývají ještě týdny, na startovní listině je už nyní více než 7 300 přihlášených závodníků. Tak rychlé tempo registrací závod nepamatuje a organizátoři nevylučují, že některé tratě mohou být vyprodány ještě před Vánoci.

Závodníci navíc mají poslední možnost využít výhodnější cenu startovného, která platí pouze do 30. listopadu. Následně se poplatek přesune do další tarifní vlny. „Letos jsme zaznamenali obrovský zájem napříč všemi trasami. Pokud někdo o účasti uvažuje, teď je ideální čas se registrovat, jednak kvůli ceně, jednak kvůli dostupným kapacitám,“ říká Richard Valoušek za organizační tým ČEZ Jizerské 50.

Více služeb i zážitků. Jizerská 50 letos nabídne závodníkům největší komfort v historii

Rekordní zájem jde ruku v ruce s rozšířením péče o závodníky. Velkou pozornost letos získá péče o tělo díky společnosti Dr.Max. Po všechny čtyři dny závodu bude přímo v centru dění připraven tým zkušených fyzioterapeutů, kteří nabídnou tejpování, regeneraci i odborné poradenství zdarma. Poprvé bude dostupná i základní analýza InBody, díky níž si závodníci mohou nechat změřit složení svého těla a zjistit, jak jsou na tom po fyzické stránce.

Do zázemí dorazí i řada atraktivních aktivit pro rodiny a děti. V Bedřichově vznikne hravá Fun zóna plná interaktivních a sportovních stanovišť, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet soutěže a vědomostní úkoly a získat malé ceny. Pro malé lyžaře bude připraven populární maskot SuperMax se soutěžemi na pódiu.

Chybět nebude ani vyhřívaný stan s ochutnávkou produktů, čajem, dětským koutkem a relax zónou, kde si závodníci mohou před i po závodě odpočinout.

Novinka: rodinný okruh na 8 km

Kromě tradičních závodů přibude i zcela nový rodinný okruh na 8 kilometrů, který bude od prosince 2025 do března 2026 volně přístupný veřejnosti. Navazuje na koncept oblíbené Magentové trasy a nabídne nenáročný, krásně značený okruh ideální pro rodiny, začátečníky nebo rekreační běžce, kteří si chtějí užít Jizerky vlastním tempem.

Jizerská 50: závod, kde si každý píše svůj příběh

„Jizerská 50 je pro nás hlavně o osobních výkonech a příbězích. Přijíždějí sem závodníci, kteří chtějí překonat sami sebe, oslavit zdravý životní styl nebo si užít společný sportovní víkend s rodinou. Letos děláme vše pro to, aby se každý cítil maximálně komfortně, od registrace až po poslední metr v cíli,“ dodává Valoušek. Registrace na všechny závody probíhají na www.jiz50.cz. Výhodnější startovné končí 30. listopadu.

Více informací na jiz50.cz.

 

Zdroj: Raul

 

 

