Rekordní Železná Ruda: Na šumavské trasy vyrazilo 1 788 běžců

Jako první se na trať postavili ti nejmenší. Dětské závody Dr. Max na 100, 500 a 1 000 metrů si užilo 305 malých sportovců. Rodičům, kteří se později sami vydali do stopy, byla k dispozici také lesní školka Dr. Max.
Po dětech patřily lesní cesty 386 účastníkům krátké trasy na 5 kilometrů. V mužském pořadí zvítězil Martin Červený, mezi ženami byla nejrychlejší Klára Ředinová.
Na střední trasu Nova 13 km se vydalo 520 běžců, které čekalo respekt budících 441 nastoupaných metrů. Nejlépe si s nimi poradil Přemysl Vida, ženské pořadí ovládla Markéta Myšková.
Nejdelší trasu ČSOB 18 km s převýšením 584 metrů absolvovalo 577 běžců. V cíli jako první slavil už podruhé v sezoně Stanislav Zacha, mezi ženami byla nejrychlejší Lucie Neumannová. Dlouhá trasa je zároveň zařazena do mezinárodního hodnocení UTMB Index Races.
Běh pro dobrou věc a zážitky na trati
Běhej lesy opět pomáhá i mimo trať. Ve spolupráci s generálním partnerem ČSOB a Mastercard seriál podporuje Nadační fond Mathilda, který pomáhá s výcvikem vodicích psů pro lidi se zrakovým postižením. Za letošní sezonu už se podařilo vybrat celkem 523 415 Kč.
Závodní den zpestřily také partnerské aktivity přímo na trasách. Díky ČSOB a Mastercard měli běžci možnost „zažít změnu“, během závodu se na chvíli odloučit od plánované trasy, doběhnout ke speciálnímu fotopointu, a řada z nich si tak ze Šumavy odnesla i fotku od ledovcového Černého jezera. O dobrou náladu a podporu tempa se postaral také hudební doprovod od T-Mobile, který závodníkům dodal energii na trati.
Nechyběly ani tradiční běžecké prémie – 150metrový Conti Speed Section od partnera Continental a závěrečných 500 metrů Generali Investments FINISH. Zakládající partner Lesy ČR zároveň pokračuje v projektu výsadby jednoho stromu za každého účastníka.
Velké finále v Lednici
Poslední zastávkou dvanácté sezony Běhej lesy bude v sobotu 10. října Lednice. Závěrečný závod je už nyní na všech trasách vyprodaný a lesní smečka se tam naposledy sejde na startu letošního ročníku, aby následně mohlo proběhnout i ocenění těch nejrychlejších a nejvěrnějších běžců.
Zdroj: Běhej lesy
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59250.