Rekreační projekt v Dolní Vltavici pokračuje bez zdržení

Projekt běží v souladu s předpisy i plánem
Společnost SUNNY PORT IN, a. s. upozorňuje, že dodržuje veškeré podmínky realizace projektu, a to jak v oblasti ochrany přírody, tak z hlediska právních a faktických požadavků. Příprava záměru probíhá plně v souladu s právními předpisy, platnou územně plánovací dokumentací, zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje i Strategií rozvoje Jihočeského kraje.
"Rozsudek krajského soudu projekt jako takový nezastavil. Zrušil jedno konkrétní rozhodnutí, tedy dílčí správní akt v probíhajícím povolovacím procesu," uvádí Ing. Jaroslav Jičínský, člen představenstva a zástupce společnosti SUNNY PORT IN, a. s..
Argumenty pro kasační stížnost
Investor s právními závěry krajského soudu nesouhlasí, a proto podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. V kasační stížnosti společnost namítá zejména to, že krajský soud při opakovaném přezkumu znovu otevřel otázky, které již byly v této věci dříve vyřešeny a stabilizovány.
Stížnost dále upozorňuje, že soud příliš zúžil posouzení veřejného zájmu a nahradil odborné hodnocení příslušných orgánů ochrany přírody vlastním soudním úsudkem. Postupem soudu došlo k přehlédnutí podkladů, jako jsou dokumentace EIA, územní plán či schválené rozvojové dokumenty kraje, které veřejný zájem v dané lokalitě konkretizují.
"Nežádáme oslabení požadavků na ochranu přírody. Žádáme úplné, srozumitelné a předvídatelné posouzení zákonných podmínek a konkrétních okolností. O kasační stížnosti nyní rozhodne Nejvyšší správní soud. Investor bude jeho rozhodnutí respektovat a do té doby bude pokračovat v transparentní komunikaci s veřejností i dotčenými institucemi. Naším cílem není spor mezi rozvojem a ochranou přírody, ale takové řešení, které obstojí z hlediska zákona, potřeb lidí i jedinečného charakteru krajiny," doplňuje Ing. Jaroslav Jičínský.
Zdroj: Sunny Port In a.s.