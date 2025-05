REMY Design uvádí nové mobilní stánky pro IQOS

Skloubení flexibility a designu

Společnost REMY Design vytvořila pro IQOS řešení na míru. Mobilní stánky, které nejen skvěle vypadají, ale jsou i plně funkční. Díky modulární konstrukci je lze snadno přemístit na nová místa, což zajišťuje maximální flexibilitu v rychle se měnícím retailovém prostředí. Každý stánek je vyroben s důrazem na detail: masivní dřevěné prvky se snoubí s industriálními sloupy, čímž vzniká moderní a atraktivní prostor. V REMY Design dokážou vytvořit mobilní stánek přesně na míru, od prvotního návrhu až po jeho instalaci na místě, a to během šesti týdnů.

Rychlá instalace je klíčovou výhodou těchto stánků. „Chceme posouvat hranice retailového designu a nabízet řešení, která nejsou jen vizuálně atraktivní, ale i plně funkční, udržitelná a dají se co nejvíce přizpůsobit náhlým změnám. Naše mobilní stánky pro IQOS jsou toho důkazem. I když nás výzva v podobě omezeného prostoru stavěla před nové překážky, dokázali jsme do stánku vměstnat vše potřebné a zároveň zachovat vysokou kvalitu. Právě takové výzvy vás posouvají vpřed a nutí vás přicházet se nevšedními řešeními,“ říká Jiří Trojek, výkonný ředitel společnosti REMY Design.

Udržitelnost jako standard v retailu

Nové stánky IQOS od REMY Design jsou nejenom jedinečné svým designem, ale i důrazem na odpovědnost vůči přírodě. Společnost REMY Design se připojila k vizi firmy Philip Morris, která se zavázala ke snižování uhlíkové stopy a udržitelnosti v retailovém segmentu. Dřevěné obložení stánků je vyrobeno z obnovitelných a bio-udržitelných materiálů, ošetřeno bio barvami a pro osvětlení jsou využity energeticky úsporné LED diody, které podporují nízko emisní provoz. Každý aspekt těchto stánků byl navržen s ohledem na přírodu, což odpovídá nejen firemní strategii REMY Design, ale i globálním trendům v udržitelném retailovém designu.

„Remy Design zajišťoval pro společnost Philip Morris ČR a.s. a její značku IQOS kompletní projektovou přípravu a realizaci stánků, a to s vysokou profesionalitou a proaktivním přístupem. Oceňujeme jejich schopnost reagovat na náročné požadavky z hlediska legislativy, designu, komfortu obsluhy i zabezpečení. Výsledné řešení je nejen funkční a esteticky kvalitní, ale zároveň reflektuje náš důraz na udržitelnost – například využitím recyklovaných a certifikovaných materiálů. Každý stánek je navíc vybaven sběrným košem, kam mohou naši dospělí uživatelé vracet použité náplně do bezdýmných zařízení a zapojit se tak do našich cirkulárních programů,“ uvedl Berk Temuroglu, obchodní ředitel Philip Morris ČR a.s.

Plné přizpůsobení

S mobilními stánky od REMY Design získávají prodejci nové možnosti, jak flexibilně reagovat na měnící se potřeby trhu. Ať už jde o sezónní akce, dočasné prodejní plochy nebo expanzi do nových lokalit. Klíčovou výhodou je technologické vybavení, které lze snadno přizpůsobit konkrétním požadavkům. Stánky mohou být vybaveny klimatizací, vytápěním, podlahovým topením, automatickou regulací vlhkosti nebo moderním kamerovým systémem pro zabezpečení prostor. Na zkušenosti s modulárními stánky navazuje REMY Design i v případě značek jako Fortuna nebo TRAFICON, které jsou nyní k vidění v Třebíči, Slavičíně, Chotěboři, Benešově nebo Karviné.

O společnosti REMY Design:

Společnost REMY Design byla založena před 20 lety jako rodinná firma a postupně se vyvinula v předního výrobce nábytku v Severočeském kraji. Dnes dodává kompletní řešení interiérů na míru, od konceptu a 3D návrhu přes výrobu až po finální instalaci. REMY Design klade důraz na tradiční hodnoty, precizní řemeslné zpracování a inovace. Zodpovědnost vůči životnímu prostředí je pro firmu klíčová, proto využívá ekologicky šetrné materiály a technologie, které zvyšují recyklovatelnost a snižují emise.

