Renesance starých domů: elektrické podlahové topení vrcholem rekonstrukce

Geniální rodina elektrického přímotopného topení
Elektrické podlahové vytápění není izolovaný prvek. Je to integrální součástí rodiny elektrického přímotopného vytápění, která v posledním desetiletí prošla technologickou revolucí. Zapomeňte na neefektivní přímotopy z 90. let. Dnešní systémy pracují se sálavým teplem a komfortem i spotřebou jsou naprosto jinde.
Hlavní výhodou obecně je tzv. decentralizace. Zatímco u teplovodních systémů musíte mít centrální zdroj (kotel, čerpadlo), rozvody trubek a složitou regulaci, u elektřiny je každá místnost samostatnou jednotkou. To je v rekonstrukcích starých domů klíčové. Máte v jedné části domu tlusté kamenné zdi a v druhé přístavbu z cihel? Elektrický systém na to reaguje okamžitě a v každé místnosti topí přesně tak, jak daný prostor vyžaduje. Účinnost přeměny elektrické energie na teplo je téměř 100 %, což z tohoto systému dělá nejdokonalejší způsob vytápění z hlediska fyzikálních zákonů.
Elektrické podlahové topení - technologický arzenál: od kabelů po fólie
Rekonstrukce starého domu je vždy o boji s centimetry. Každý milimetr výšky podlahy, o který musíte zvednout práh nebo podříznout dveře, bolí. Právě proto je elektrické podlahové topení tak variabilní - nabízí totiž tři hlavní cesty, jak dosáhnout cíle bez nutnosti drastických stavebních zásahů.
Topné kabely: robustní řešení nejen pro akumulaci
Základním stavebním kamenem je topný kabel. Ve starých domech je využíváme zejména tam, kde máme k dispozici prostor pro 4-8 cm betonu nebo anhydritu, pak ukládáme kabely přímo do této vrstvy. Tím vytvoříme určitý tepelný akumulátor. Beton se nahřeje a následně sálá teplo dlouhý čas po vypnutí proudu. Pokud ale místo nemáte, používáme tenké topné kabely (průměr jen 3 mm) v kombinaci s flexibilní stěrkou. To je ideální pod dlažbu v chodbách a koupelnách, kde je mechanická odolnost prioritou.
Topné rohože: rychlost a preciznost pod krytinou
Sofistikovaný nosič topného kabelu s předem danými roztečemi určujícími spolu s lineárním výkonem kabelu měrný výkon, to je topná rohož. Její půvab spočívá v tom, že je fixována na tkanině s přesně danou roztečí. Pro řemeslníka i svépomocného stavebníka je to záruka, že výkon na metr čtvereční bude přesně takový, jaký jsme navrhli. Rohože se pokládají přímo do lepicího tmelu pod dlažbu. Ve starých domech je to nejčastější volba pro kuchyně a koupelny, kde chceme rychlý náběh teploty, ale mohou samozřejmě figurovat v celém domě.
Topné fólie: suchá cesta bez kompromisů
Vrchol elegance v oboru pak představuje tenká topná fólie. Je určena pro suchou instalaci pod plovoucí podlahy (laminát, vinyl). Její tloušťka je zanedbatelná, jen 0,4 mm, což znamená, že výšku podlahy prakticky nezměníte. Ve starých patrových domech s trámovými stropy, kde nemůžete konstrukci zatížit tunami betonu, je topná fólie jedinou smysluplnou cestou k podlahovému komfortu. Celá plocha fólie hřeje rovnoměrně a nízkoteplotně, což je ideální pro stabilitu dřevěných a laminátových podlah.
Všechny varianty umožňují dodatečnou instalaci: sundáte krytinu, je-li třeba pokládáte izolaci, topný prvek, vracíte podlahu. Pro představu, nejoblíbenější skladba podlahy s podlahovým vytápěním je pro svou jednoduchost realizace skladba s dvoužilovou s topnou rohoží.
Fyzikální realita: bez izolace to nepůjde
Jako technik v oboru vás musím varovat před nejčastější chybou: podceněním tepelné izolace. Ve starém domě, kde jsou podlahy často „na zemi“ nebo nad studeným sklepem, funguje podklad jako obrovský chladič. Pokud položíte topný prvek přímo na starý beton, 50 % tepla uteče směrem dolů. Provoz se stane neúnosně drahým a komfort se nedostaví.
Základem úspěchu je tepelná izolace. Ale co dělat, když nemáte prostor na 10 nebo 15 cm polystyrenu? Tady nastupuje speciální tenkovrstvá doplňková izolace. Tyto desky na bázi extrudovaného polystyrenu se skelnou tkaninou a cementovým potěrem mají tloušťku pouhých 6 až 10 mm, ale jejich izolační schopnost je pro podlahové topení klíčová. Tato izolace vytvoří v podstatě tepelný most směrem nahoru. Podlaha, která by se bez ní nahřívala hodinu, je teplá za 15 minut. To není jen teorie, to je praxe potvrzená tisíci instalacemi. Pokud vám někdo tvrdí, že izolace není potřeba, nevěřte mu - nerozumí fyzice.
Komfort, který mění pravidla hry
Proč lidé ve starých domech pociťují chlad, i když mají v místnosti 23 °C? Protože okolní konstrukce (zdi a podlahy) mají teplotu třeba 15 °C a v podstatě sálají chlad a tím odebírají teplo z vašeho těla. Výsledkem je subjektivní pocit zimy.
Instalací elektrického podlahového topení zvýšíte průměrnou povrchovou teplotu celé stavební konstrukce. Teplá podlaha začne sálat teplo do stěn a nábytku. Vzduch se neohřívá jako první (jako u topení radiátory), ale jako poslední. Tím dosahujeme ideálního stavu: teplo u nohou, chladněji u hlavy. To je nejpřirozenější a nejpříjemnější prostředí pro lidský organismus. Navíc, díky sálavému principu můžete udržovat teplotu v místnosti o 2 až 3 stupně nižší, než u konvekčního vytápění a to při zachování stejné tepelné pohody. Každý stupeň dolů přitom znamená až 6% úsporu nákladů na energii. Z vlastní zkušenosti vím, že ve starém domě je tento rozdíl v komfortu naprosto šokující a poprvé v historii stavby tam začne být skutečně útulno.
Přesná programovatelná regulace: mozek systému
U elektrického vytápění je regulace alfou a omegou. Moderní digitální termostaty s WiFi připojením umožňují řídit každou místnost zvlášť přes mobilní aplikaci. Systém se „učí“ setrvačnosti vaší podlahy. Ví, kdy má zapnout, aby v 7:00 ráno, když vstanete, měla podlaha přesně 26 °C. Díky přesným podlahovým sondám systém nikdy nepřetopí a nepustí do podlahy ani o watt více, než je nutné. Topení lze regulovat buď pouze měřením teploty podlahy, nebo kombinací podlahy a prostoru. Tato efektivita je u starých domů s vysokou tepelnou ztrátou naprosto zásadní pro ekonomický provoz.
Investice do hodnoty a zdraví
Podlahové elektrické topení ve starém nezatepleném nebo energeticky náročném domě není jen o "teplých nohou". Je to investice do hodnoty vašeho domu a zdraví vašich blízkých. Odstraněním vlhkých koutů (díky prohřátí konstrukce) a eliminací víření prachu vytváříte zdravé prostředí.
Pokud se rozhodnete pro rekonstrukci, neřešte ji polovičatě. Volba elektrických topných systémů - ať už jde o kabely v koupelně, rohože v kuchyni nebo fólie v obýváku - je volbou jistoty. S použitím moderních tenkovrstvých izolací získáte systém, který je rychlý, úsporný a prakticky nesmrtelný. Jako technik v oboru vám mohu slíbit jediné: jakmile jednou zažijete sálavé teplo z podlahy ve starém kamenném domě, už nikdy nebudete chtít nic jiného.
Ladislav Zevel, Podlahove-topeni.eu
