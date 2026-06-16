RENT|BACK by Spilberk: Investiční byty s fixním výnosem bez starostí

Roční nájemní výnos u vybraných jednotek dosahuje 3,5 procenta z kupní ceny. Majitel inkasuje pravidelnou částku bez ohledu na to, zda je byt zrovna obsazený. Riziko výpadku příjmů nese v plném rozsahu provozovatel. Vlastník hradí pouze daň z nemovitosti a komunální poplatky. Nájemné se navíc každoročně valorizuje o inflaci až o 2,5 %.
Aktuální nabídka se váže na brněnský co-livingový projekt V24. Sedmipodlažní budova se 101 malometrážními byty o průměrné rozloze 22 metrů čtverečních prošla kolaudací v září 2025. Skupina Spilberk zde díky interní správě dosáhla stoprocentní obsazenosti za čtyři měsíce. Z celkové kapacity zbývá k prodeji 55 jednotek dostupných pro model zpětného nájmu.
O obsazenost a každodenní chod domu se stará značka Urbanblok. Zaměřuje se na studenty, zahraniční pracovníky a mladé lidi. Investor tím získává stabilní cílovou skupinu nájemníků, které v projektu drží aktivní životní styl a sdílená komunita. Tým navíc zajišťuje fyzickou kontrolu každého bytu ve tříměsíčních intervalech.
„Klient vlastní nemovitost, my se staráme o její chod. V praxi to znamená pravidelné kontroly, komunikaci s nájemníky, předání bytu, drobné opravy i neplánované situace. Když přestane téct teplá voda nebo je potřeba domluvit technika, nájemník se obrací na nás. Majitel nemusí být neustále dostupný jako pronajímatel. RENT|BACK přebírá každodenní provoz bytu a tím chrání jeho technický stav, standard bydlení i dlouhodobou hodnotu pro investora,“ říká Dominika Dočkalová, Head of Property Management.
Služba těží z faktu, že Spilberk spravuje budovy, které sám postavil. Správci od začátku znají přesné trasy rozvodů a specifikace technologií.
„RENT|BACK klientovi umožňuje vlastnit byt, aniž by na sebe přebíral každodenní roli pronajímatele. Pro nás je to logické pokračování práce s projekty nájemního bydlení: připravíme je, postavíme, známe jejich provoz a umíme se o ně dál starat,“ říká Jan Hevessy, CEO skupiny Spilberk.
O produktu RENT|BACK
RENT|BACK představuje prodej investičních nemovitostí bez nutnosti jejich následné správy. Funguje na principu zajištěného zpětného pronájmu. Klient si zakoupí bytovou jednotku a rovnou ji na deset let pronajme zpět skupině Spilberk. Získává tak fyzické aktivum s potenciálem zhodnocení a smluvní roční výnos 3,5 %. Produkt je navržen tak, aby investora zcela osvobodil od starostí s každodenním provozem a komunikací s koncovými nájemníky.
O skupině Spilberk
Spilberk je česká investiční skupina, která od roku 2016 propojuje development, správu nemovitostí, nájemní bydlení, retail parky a zhodnocování kapitálu. Aktuálně spravuje portfolio v celkové hodnotě 2,4 miliardy korun.
Upozornění
Informace v této tiskové zprávě mají informativní a propagační charakter. Nejedná se o investiční doporučení ani individuální investiční poradenství. Konkrétní podmínky koupě jednotky, zpětného nájmu a výnosu se řídí příslušnou smluvní dokumentací.
Zdroj: Spilberk
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT