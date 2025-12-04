Renuka Iyerová, MD, jmenována novou hlavní lékařskou ředitelkou organizace National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) – aliance předních onkologických center, která vydává bezplatná, na důkazech založená a odborným konsensem podložená doporučení pro prevenci a léčbu nádorových onemocnění – dnes oznámila přijetí Renuky Iyerové, MD, do funkce své nové hlavní lékařské ředitelky (CMO).
Dr. Iyerová má dlouhou historii působení v čele onkologického výzkumu a oblasti inovací. V současné době působí jako profesorka onkologie v Roswell Park Comprehensive Cancer Center, jedné z členských institucí NCCN, jako vedoucí oddělení gastrointestinální onkologie a zástupkyně ředitele pro akademické záležitosti na lékařské fakultě Roswell Park a jako lékařská ředitelka pro klinickou onkologii v rámci celé sítě Roswell Park Care Network. Působí také jako profesorka medicíny na Jacobs School of Medicine na universitě v Buffalu.
Dr. Iyerová absolvovala specializační přípravu (fellowship) v oboru klinické onkologie v Roswell Parku, studovala na Grant Medical College na univerzitě v Bombaji a poté absolvovala rezidenci na Cornell University School of Medicine. Je certifikovanou specialistkou v oboru interní medicíny a onkologie, členkou řady odborných společností, držitelkou několika ocenění od organizací, jako jsou North American Neuroendocrine Tumor Society, The Cholangiocarcinoma Foundation a American Cancer Society, a autorkou stovek recenzovaných článků, abstraktů a knižních kapitol. Její výzkum se zaměřuje na nové terapie vzácných druhů rakoviny, imunoterapii, biomarkery a kvalitu života.
„Renuka je ideální osobou pro tak důležitou roli, která má vliv na léčbu a výsledky pacientů s rakovinou po celém světě," uvedla Crystal S. Denlingerová, MD, generální ředitelka NCCN. „V průběhu let prokázala mimořádné odhodlání posouvat výzkum dopředu a zlepšovat péči tak, aby lidé mohli žít lepší život. Svou kariéru zasvětila prosazování inovací a jejich uvádění do praxe. Renuka se již řadu let významně podílí na plnění poslání organizace NCCN a těšíme se, jakým způsobem v budoucnu přispěje k rozšiřování dostupnosti kvalitní, efektivní a na pacienta zaměřené onkologické péče."
Dr. Iyerová je od roku 2023 členkou řídícího výboru NCCN Guidelines Steering Committee. V této roli se podílí na strategickém řízení programu NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (klinická doporučení NCCN pro onkologickou praxi, NCCN Guidelines®), mimo jiné tím, že vybírá odborníky na jednotlivé specializace do příslušných panelů a poskytuje NCCN poradenství ohledně dalšího směřování. Dříve byla členkou panelů NCCN Guidelines® pro okultní primární nádor a nádory jater a žlučových cest a rovněž působila v panelech pro klinická doporučení jiných odborných organizací.
Ve své nové funkci hlavní lékařské ředitelky CMO NCCN bude Dr. Iyerová hrát ještě významnější roli v programu NCCN Guidelines, který zahrnuje 90 souborů doporučení pro léčbu téměř všech typů nádorových onemocnění, včetně prevence, screeningu a podpůrné péče. Každé z doporučení NCCN se aktualizuje alespoň jednou ročně, často však i mnohem častěji. Jsou dostupná v různých formátech, včetně nové interaktivní platformy NCCN Guidelines Navigator™.
Práce Dr. Iyerové bude zahrnovat klinické vedení programu NCCN Guidelines a dohled nad dalšími zdroji pro klinickou praxi vycházejícími z těchto doporučení, včetně knihovny Library of NCCN Compendia. Bude také dohlížet na oddělení celoživotního vzdělávání (CE) organizace NCCN, na časopis JNCCN—Journal of the National Comprehensive Cancer Network a podílet se na globálních aktivitách a činnosti v oblasti zdravotní politiky.
„Je mi ctí, že jsem byla vybrána na tuto prestižní pozici, a jsem nadšená, že mohu být součástí NCCN v době, kdy se objevuje tolik nových poznatků a příležitostí inovovat způsoby, jakým předáváme informace, abychom pomohli našim pacientům," uvedla Dr. Iyerová. „Po 21 letech v akademické onkologii vítám možnost podílet se na rozvoji kvalitní péče o onkologické pacienty a pomáhat budovat mosty, které dále posílí poslání NCCN."
Dr. Iyer nastoupí do funkce CMO 26. února 2026.
O organizaci National Comprehensive Cancer Network
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) slaví 30 let jako nezisková aliance předních onkologických center zaměřených na péči o pacienty, výzkum a vzdělávání. NCCN se věnuje definování a prosazování kvalitní, účinné, spravedlivé a dostupné onkologické péče a prevence, aby všichni lidé mohli žít lepší život. Doporučení NCCN pro klinickou praxi v onkologii (NCCN Guidelines®) přinášejí otevřená, na důkazech založená doporučení vytvořená na základě odborného konsenzu pro léčbu, prevenci i podpůrnou péči při nádorovém onemocnění. Tato doporučení představují mezinárodně uznávaný standard pro klinické rozhodování a plánování onkologické péče a zároveň jsou nejpodrobnější a nejčastěji aktualizovaná ze všech klinických pokynů v medicíně. Doporučení pro pacienty NCCN Guidelines for Patients® poskytují odborné informace o léčbě rakoviny, aby tak pacienty a jejich pečovatele za podpory nadace NCCN Foundation® lépe informovaly a zlepšily jejich situaci během léčby. NCCN se kromě toho věnuje i dalším činnostem, jako je průběžné vzdělávání, globální iniciativy, tvorba zdravotní politiky a výzkum i publikace v oblasti onkologie. Více informací najdete na stránkách NCCN.org.
