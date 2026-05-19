Řepka právě kvete. Vaše fotovoltaika tím trpí

Autor:
  13:24
Sledovat Metro na Googlu
Praha 19. května 2026 (PROTEXT) - Řepka právě kvete a česká krajina se zbarvila do žluta. Pro solární panely to znamená začátek náročného období. Pylová sezóna trvá od konce dubna do června a zanechává na fotovoltaice stopy, které ovlivňují výkonnost.

Pyl zhoršuje výkonnost vaší fotovoltaiky

Co dělá řepkový pyl výjimečně problematickým, je jeho složení. Obsahuje velké množství oleje, který se na skleněném povrchu panelů okamžitě uchytí. Jakmile sluníčko zahřeje sklo, vrstva se teplem zapéká do matného povlaku. Na tu mastnotu se pak nalepí další prach, pylové částice z jiných rostlin nebo saze ze silnic. Výsledkem je mnohovrstevnatý nálet, který samotný déšť nesplaví.

Přímý dopad na výrobu energie je měřitelný. Podle studií Univerzity aplikovaných věd ve švýcarském Bernu při zanedbání údržby klesá po dvou letech energetická účinnost elektrárny až o 13,8 %.

Usazeniny migrují po povrchu a hromadí se podél rámů a v rozích. V případě sériového zapojení pak jeden znečištěný modul sráží výkon celé soustavy dolů. Elektrárna tak pracuje na výkon svého nejslabšího článku, nikoli průměru.

Správné čištění

Správné čištění nevyžaduje servisní firmu ani speciální vybavení. Měkký kartáč nebo houba s vodou stačí. Jediné, čemu je třeba se vyhnout, je tlaková myčka. Proud vody pod vysokým tlakem může na povrchu způsobit mikrotrhliny, které nejsou okem viditelné. Degradují výkon a jejich vliv postupně sílí.

Ideální čas na umytí je brzy ráno, kdy jsou panely ještě chladné a nehrozí tak tepelný šok. Vzhledem k délce pylové sezóny stojí za to čištění zopakovat i v jejím závěru, tedy na přelomu května a června.

Co dělat, když solární panel doslouží?

Pravidelná péče přímo prodlužuje dobu, po kterou panel pracuje na plný výkon, a tím i ekonomickou životnost celé instalace. Jednou ale každý panel doslouží. Podle zákona jsou solární panely elektroodpadem a jejich zpracování musí zajistit certifikovaný subjekt. Společnost RETELA, specialista na sběr a recyklaci elektrozařízení, se o vysloužilé panely postará od vyzvednutí až po certifikované zpracování. Z každého panelu lze materiálově zhodnotit až 95 %. Sklo putuje na výrobu nového skla, hliník se vrací jako čistá surovina, kovy a křemík míří zpět do průmyslu. Majitelé menších instalací do 30 kWp mohou své vysloužilé panely bezplatně odevzdat v síti míst zpětného odběru.

Informace o zpětném odběru najdete na www.retela.cz.

 

Zdroj: RETELA, s.r.o.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Doprava u Spytihněvi je po vážné dopravní nehodě řízená kyvadlově. Omezení se dotýká i D55

Ilustrační snímek

Z důvodu vážné dopravní nehody nákladního vozidla a motocyklu byla od 11. hodiny obousměrně uzavřena silnice I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice na Uherskohradišťsku. Úsek je hlavní spojnicí mezi...

19. května 2026  12:02,  aktualizováno  14:33

Přerov nabízí novinku: AI audionovinky pro snadný přehled o dění ve městě

ilustrační snímek

Přerovská radnice spustila pro své obyvatele novou službu AI audionovinek. Prostřednictvím umělé inteligence zprostředkovává obyvatelům města poslech novinek,...

19. května 2026  12:49,  aktualizováno  12:49

Motorkář na D48 narazil do značení, dopravu policie na hodinu zastavila

ilustrační snímek

Dopravní nehoda motorkáře zastavila dnes krátce před polednem přibližně na hodinu dopravu ve směru na Český Těšín na dálnici D48 na Novojičínsku. Tvořily se...

19. května 2026  12:43,  aktualizováno  12:43

V Pardubickém kraji loni nejlépe třídili odpad lidé v Pusté Rybné na Svitavsku

ilustrační snímek

Nejvíce separovaného odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele vloni v Pardubickém kraji vytřídili lidé v Pusté Rybné na Svitavsku. Vesnice se 160 obyvateli se...

19. května 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Plzeňský kraj postaví v Sušici na Klatovsku výjezdovou základnu záchranné služby

ilustrační snímek

Plzeňský kraj postaví v Sušici na Klatovsku výjezdovou základnu krajské zdravotnické záchranné služby (ZZS) za desítky milionů korun. Bude v areálu městské...

19. května 2026  12:34,  aktualizováno  12:34

Liberec neví, zda bude v příštím roce pokračovat v projektu s domovníky

ilustrační snímek

V Liberci letos skončí tříletý evropský projekt za 14 milionů korun, kdy v městských bytových domech působí šest domovníků. Radnice zatím neví, zda je bude...

19. května 2026  12:30,  aktualizováno  12:30

Na schůzi zastupitelů Brna donesla žena sovětskou vlajku, vykřikovala o kolaboraci

Žena přišla na brněnské zastupitelstvo se sovětskou vlajkou, policie případ...

Sovětskou vlajku rozvinula v úterý dopoledne v jednacím sále brněnských zastupitelů protestující žena, která přišla politiky kritizovat kvůli chystanému sjezdu sudetských Němců. Strážníci ji zadrželi...

19. května 2026  11:02,  aktualizováno  14:11

Žádný brankář z NHL nejspíš český tým nedoplní. Senzační Dobeš pokračuje v play off

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026,...

Česká hokejová reprezentace s největší pravděpodobností uzavře soupisku pro MS 2026 bez další posily z NHL. Jakub Dobeš totiž pomohl Montrealu Canadiens k postupu do semifinále play off a jeho...

19. května 2026  14:10

Magistrát symbolicky vyvěsil duhovou vlajku, v diskuzi pod fotkou se strhla mela

Hradec Králové vztyčil duhovou vlajku k Mezinárodnímu dne proti homofobii a...

Nad hradeckým magistrátem v neděli vlála duhová vlajka jako symbol solidarity s LGBTQ+ komunitou. Vedení města tím připomnělo Mezinárodní den proti homofobii a transfobii. Na sociálních sítích však...

19. května 2026  14:02

Třinecký čtenářský festival ČteFesT láká na autorská čtení i výšlapy do hor

ilustrační snímek

Čtenářský festival ČteFesT, který bude v Třinci na Frýdecko-Místecku, Českém Těšíně na Karvinsku a v polském Těšíně, nabídne autorská čtení, poezii, slam...

19. května 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Crypto4me oznamuje partnerství s elitním evropským basketbalovým klubem

19. května 2026  13:51

JYSK plánuje otevřít až 100 nových prodejen

19. května 2026  13:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.