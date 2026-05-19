Řepka právě kvete. Vaše fotovoltaika tím trpí

Pyl zhoršuje výkonnost vaší fotovoltaiky
Co dělá řepkový pyl výjimečně problematickým, je jeho složení. Obsahuje velké množství oleje, který se na skleněném povrchu panelů okamžitě uchytí. Jakmile sluníčko zahřeje sklo, vrstva se teplem zapéká do matného povlaku. Na tu mastnotu se pak nalepí další prach, pylové částice z jiných rostlin nebo saze ze silnic. Výsledkem je mnohovrstevnatý nálet, který samotný déšť nesplaví.
Přímý dopad na výrobu energie je měřitelný. Podle studií Univerzity aplikovaných věd ve švýcarském Bernu při zanedbání údržby klesá po dvou letech energetická účinnost elektrárny až o 13,8 %.
Usazeniny migrují po povrchu a hromadí se podél rámů a v rozích. V případě sériového zapojení pak jeden znečištěný modul sráží výkon celé soustavy dolů. Elektrárna tak pracuje na výkon svého nejslabšího článku, nikoli průměru.
Správné čištění
Správné čištění nevyžaduje servisní firmu ani speciální vybavení. Měkký kartáč nebo houba s vodou stačí. Jediné, čemu je třeba se vyhnout, je tlaková myčka. Proud vody pod vysokým tlakem může na povrchu způsobit mikrotrhliny, které nejsou okem viditelné. Degradují výkon a jejich vliv postupně sílí.
Ideální čas na umytí je brzy ráno, kdy jsou panely ještě chladné a nehrozí tak tepelný šok. Vzhledem k délce pylové sezóny stojí za to čištění zopakovat i v jejím závěru, tedy na přelomu května a června.
Co dělat, když solární panel doslouží?
Pravidelná péče přímo prodlužuje dobu, po kterou panel pracuje na plný výkon, a tím i ekonomickou životnost celé instalace. Jednou ale každý panel doslouží. Podle zákona jsou solární panely elektroodpadem a jejich zpracování musí zajistit certifikovaný subjekt. Společnost RETELA, specialista na sběr a recyklaci elektrozařízení, se o vysloužilé panely postará od vyzvednutí až po certifikované zpracování. Z každého panelu lze materiálově zhodnotit až 95 %. Sklo putuje na výrobu nového skla, hliník se vrací jako čistá surovina, kovy a křemík míří zpět do průmyslu. Majitelé menších instalací do 30 kWp mohou své vysloužilé panely bezplatně odevzdat v síti míst zpětného odběru.
