Replit uzavírá financování ve výši 250 milionů dolarů, aby využil dynamiku zákazníků

Replit, nejrychleji rostoucí platforma pro tvorbu agentního AI softwaru, dnes oznámila kolo financování ve výši 250 milionů dolarů, které tak oceňuje společnost na 3 miliardy dolarů, což je téměř trojnásobný nárůst hodnoty od posledního zvýšení v roce 2023. Financování přichází v návaznosti na růst ročních příjmů společnosti Replit z 2,8 milionu dolarů na 150 milionů dolarů za méně než rok, což představuje více než padesátinásobný nárůst, poháněný globální komunitou více než 40 milionů uživatelů. Kolo financování vede společnost Prysm Capital, mezi strategickými investory jsou Amex Ventures a AI Futures Fund společnosti Google. YC, Craft, a16z, Coatue, Paul Graham a další prohlubují své investice.
Replit využívají k vývoji aplikací tvůrci z různých odvětví, mimo jiné týmy společností Zillow, Duolingo a Coinbase. Na základě tohoto zájmu zákazníků společnost Replit dnes uvedla na trh Agent 3, svého dosud nejautonomnějšího agenta. Tento pokrok znamená posun od užitečného pomocného agenta k opravdovému spolupracovníkovi. Agent 3 je desetkrát autonomnější než předchozí verze, umí testovat a opravovat kód a vytvářet vlastní agenty a pracovní postupy, které mohou automatizovat složité nebo opakující se úkoly pro jakýkoli typ práce, nejen pro softwarové inženýrství.
„Byli jsme první, kdo umožnil vibe-coding lidem bez předchozích zkušeností s programováním po celém světě," řekl Amjad Masad, generální ředitel a zakladatel společnosti Replit. „Díky navýšení kapitálu a našemu novému AI agentovi jsme v pozici, kdy můžeme výrazně posílit zájem zákazníků a stát se standardem pro podniky. Budoucnost je vzrušující, protože miliony, ne-li miliardy lidí budou moci realizovat své nápady několika kliknutími."
„Vize společnosti Replit – umožnit každému tvořit – nás velmi oslovila. Díky zájmu jednotlivců, týmů a podniků se společnost Replit stala přední platformou pro agentickou AI, která vytváří software, agenty a pracovní postupy na míru," řekl Jay Park, spolumajitel a spoluzakladatel společnosti Prysm Capital. „Jsme velice rádi, že můžeme tým Replit podpořit v další etapě jeho cesty."
Kromě nové investice společnost Replit oznámila, že její produkty jsou nyní k dispozici globálním zákazníkům prostřednictvím Google Cloud Marketplace.
„Replit ukazuje, co je možné s AI agenty," řekl Jonathan Silber, ředitel AI Futures Fund ve společnosti Google. „Těšíme se na spolupráci s nimi při vývoji agentů využívajících Gemini, kteří budou pohánět podnikání a nadále přinášet výhody Gemini softwarovým vývojářům."
Nové finanční prostředky budou použity na rozšíření provozu, zrychlení vývoje produktů a globální expanzi, protože Replit buduje nový způsob práce v éře AI.
„Investovali jsme do společnosti Replit, protože věříme, že její řešení pro vibe-coding mají moc změnit způsob, jakým podniky budují – tím, že poskytují netechnickým zaměstnancům nástroje, které jim umožňují uvádět softwarové produkty do života," řekl Kevin Weber, viceprezident společnosti Amex Ventures. „Velice nás těší, že můžeme sledovat, jak technologie společnosti Replit urychluje vývoj produktů pro podniky všech velikostí a podporuje růst společnosti."
Replit byl založen s vizí, že software může vytvářet kdokoli. Odstraněním bariér mezi nápadem a hotovým produktem umožňuje Replit jednotlivcům, týmům i podnikům rychleji inovovat a dosahovat větších cílů.
• Agent 3 představuje průlom v oblasti autonomního vývoje softwaru, kde dokáže realizovat nápady s minimální interakcí uživatele.
• Agent 3 je prvním agentem na trhu, který může fungovat jako skutečný týmový hráč. Agent 1 mohl pracovat pouze 2 minuty, zatímco Agent 2 pracoval až 20 minut a nyní Agent 3 může pracovat až 200 minut a řešit úkoly na úrovni člověka.
• Agent 3 může testovat a opravovat svůj kód a neustále vylepšovat aplikaci uživatele v pozadí. Vlastní testovací systém Replitu je až 3x rychlejší a 10x levnější ve srovnání s modely využívajícími počítače.
• Agent 3 působí jako skutečný vývojář, který se pravidelně rozhoduje otestovat sám sebe. Uživatelé budou moci vidět prohlížeč agenta, jak kliká v aplikaci a kontroluje tlačítka, formuláře, rozhraní pro programování aplikací, zdroje dat atd. – a potvrzuje, že všechny části aplikace fungují tak, jak mají.
O společnosti Replit
Replit je platforma pro tvorbu agentního softwaru, která umožňuje komukoli vytvářet aplikace pomocí přirozeného jazyka. S miliony uživatelů po celém světě a více než 500 000 profesionálních uživatelů Replit demokratizuje vývoj softwaru tím, že odstraňuje tradiční překážky při tvorbě aplikací. Společnost má sídlo v San Franciscu.
