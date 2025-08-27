Reportáž: Brno se stává národním centrem kybernetické bezpečnosti. Díky propojení škol a firem

Za víc než 75 let existence prošly chodbami Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictvítisíce studentů ekonomiky, logistiky, telekomunikací či IT. V posledních letech se přidalo také studium kybernetické bezpečnosti, které reaguje na jednu z největších výzev současnosti. Obor vznikl v roce 2015 s podporou evropských dotací.
„Tehdy sektorová rada predikovala nedostatek zaměstnanců v oboru, proto jsme spolu se smíchovskou průmyslovkou začali vytvářet vzdělávací program kybernetická bezpečnost,“ říká ředitelka školy Olga Hölzlová.
Projekt za 48 milionů korun (36 milionů z EU, zbytek od Jihomoravského kraje) byl dokončen v roce 2018. Od roku 2020 je takzvané Kybercentrum nositelem označení Junior Centrum Excelence kybernetické bezpečnosti (JCEKB) a škola za něj dostala už několik cen – od České asociace IT až po prestižní cenu na World Government Summitu v Dubaji. Tam se brněnská škola stala první českou institucí, která tuto cenu získala.
„Studenti získají představu o zranitelnosti systémů, sítí a jejich zabezpečení,“ vysvětluje vedoucí Kybercentra Roman Koláčný. Díky izolované infrastruktuře, která vznikla díky penězům z EU, si mohou studenti vyzkoušet i útočné techniky, aniž by ohrozili zbytek školní sítě.
Ze 1360 žáků školy se jich čtvrtina vzdělává v oboru kybernetické bezpečnosti, přičemž o 60 míst ročně má zájem čtyři až pětkrát více uchazečů.
Maturanti pokračují ve studiích na Univerzitě obrany, VUT nebo Masarykově univerzitě, nebo často rovnou nastupují přímo do firem, ve kterých plnili středoškolskou praxi.
Od zbrojovky k technologickému kampusu
Kyberbezpečnost není důležitá pouze pro střední školu a její žáky. Město spolu s partnery z akademické a soukromé sféry systematicky buduje takzvaný CyberCampuscz – soubor vzájemně spolupracujících institucí a projektů, které se věnují aktivitám v oblasti bezpečnosti a pokročilých technologií. Součástí Cyber Campusu je i technologické centrum CERIT Science Park 2.
„Cyber Campus by měl koncentrovat aktivity týkající se resilience, bezpečnosti a vyspělých technologií,“ popisuje Tomáš Pitner, koordinátor projektů v Cyber Security Hubu, jedné z firem, která v nové budově Science Parku sídlí.
Svoje místo v něm našel také třeba tuzemský Industry 4.0 cluster, český Národní polovodičový klastr, nebo řada dalších firem a výzkumných projektů. Třeba Cyber Security Hub školí jednotlivce i firmy v oblasti cyber security. Jeho součástí je Evropské centrum pro digitální inovace.
„Posilujeme bezpečnost a odolnost českých firem a veřejných organizací,“ vysvětluje koordinátorka Centra Tereza Šamanová. Centrum má v portfoliu 125 klientů – polovinu tvoří veřejné organizace, polovinu soukromé firmy. Celkem proškolilo 3500 zaměstnanců ze 125 institucí.
Služby zahrnují nejen klasické lekce, ale i praktická cvičení. Školili tu třeba manažery i správce IT jedné z brněnských nemocnic, kteří kromě teorie prošli i testem reálného kybernetického útoku.
Odpověď na rostoucí hrozby
Podpora kyberbezpečnosti je v Brně dlouhodobá. Jak Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, tak CERIT Science Park 2 byly součástí takzvaného integrovaného řešení. Přes město Brno dostaly už v minulém programovacím období, které končilo v roce 2020, dotaci ve výši 164 milionů korun z programů IROP a OP PIK.
"Unikátnost spočívá v propojení středoškolské a navazující univerzitní a vědecko-výzkumné sféry. Je to velmi dobrý příklad pro ostatní v České republice," hodnotí František Kubeš vedoucí Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna.
Oba projekty jsou vzájemně provázané – studenti kyberbezpečnosti získají uplatnění v prostředí, které vzniká v CERITu, a naopak firmy a výzkumníci mají k dispozici připravené lidské zdroje.
Investice do kybernetické bezpečnosti jsou více než aktuální. Podle statistik zasáhne průměrnou českou organizaci více než 2200 kybernetických útoků týdně, což je výrazně nad evropským průměrem.
V současném programovém období Brno v rámci programu integrovaných teritoriálních investic podpořilo 118 projektů, na které putuje 7,3 miliardy korun z evropských fondů.