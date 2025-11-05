Reportáž: Když běh baví i pomáhá

Nejprve fotbal ve vedlejším hřišti, poté přesun do areálu Blanka. Zhruba od 15 hodin, dvě hodiny před plánovaným startem, tady začaly poslední přípravy na skupinové rozběhy. Instalace časomíry, příprava ozvučení, balíčkování cen, spuštění provozu kuchyně…
„Měli jsme už několik případů, kdy se zaměstnanci skupiny dostali do obtížných životních situací. Řešili jsme například následky škod po kulovém blesku. Letos míří pomoc do rodiny 17letého Davida Pištory, kterého srazilo auto při jízdě na kole a utrpěl vážná poranění hlavy,“ vysvětli Luděk Vitvar, vedoucí výroby v pardubické firmě Retia.
Reportáž si můžete pustit ZDE.
Retia se specializuje na výrobu vojenských a obranných systémů a je součástí globální průmyslově-technologické skupiny Czechoslovak Group (CSG). A v tomto bodě se spojují dva kruhy: v CSG působí od března CSG Nadační fond, který podporuje dobrovolné hasiče, vzdělávání, vědu a studenty a pracovníky holdingu. V poslední uvedené kategorii platí, že podněty vycházejí od samotných pracovníků nebo jejich kolegů, což je i případ Davida Pištory.
A za druhé, právě na Pardubicku podpůrné aktivity fondu začaly – a dále pokračují. Skupina CSG tam má hodně zaměstnanců, stejně jako hodně zaměstnaneckých projektů. Hornoředická desítka je skvělých případem jednoho z nich, a my se ho velmi rádi zúčastníme,“ upřesnil manažer fondu Adam Valenta.
CSG Nadační fond zafinancoval organizační a technické zázemí běhu včetně zmíněné časomíry. Startovné pro pět a deset kilometrů činilo 200 Kč, nejkratší úsek na 3,5 kilometrů přišel na 150 korun. Běželi dospělí, děti i psi, profesionálové a amatéři. Nejdelší okruh vedl dvakrát kolem rybníka, prostřední jednou s prodloužením cesty přes přilehlý les. Nejkratší kolo se drželo břehů. Asistovali hasiči, v zatáčkách stejně jako v cíli. Těch, co doběhli, eviduje systém 115. Výsledky jsou k dispozici ZDE.
S čelovkou se dosud běhalo v areálu Blanka třikrát, letošní ročník se zapojením CSG Nadačního fondu byl čtvrtým. A podle přítomných jistě ne posledním. Provázanost společenského setkání, sportovního zážitku a charity představuje vítěznou formuli, v níž by chtěli organizátoři, místní obyvatelé a sponzoři rádi pokračovat.