Reportér/ka centrální redakce ČTK

Nabízíme práci v dynamickém prostředí národní zpravodajské agentury, která přináší spolehlivý a nezávislý informační servis většině českých i slovenských médií, ale i dalším institucím.
Pokud máte zájem uplatnit své schopnosti a odborné znalosti, je tato pozice právě pro Vás.
Co Vás čeká
- Nezávislá zpravodajská, agenturní žurnalistika
- práce v kolegiálním týmu zpravodajů a redaktorů v centru Prahy
- možnost uplatnit své tvůrčí schopnosti analýza a ověřování informací z různých zdrojů
- péče o své kontakty a budování nových
- dodržování standardů novinářské etiky a zásad objektivity a vyváženosti.
Co požadujeme
- Vynikající písemnou komunikaci, stylistické a tvůrčí dovednosti.
- všeobecný přehled o dění v ČR a ve světě
- výbornou znalost českého jazyka + komunikativní znalost jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština či španělština)
- schopnost pracovat pod tlakem, samostatně i v týmu
- vysokoškolské vzdělání (vhodné i pro čerstvé absolventy)
- novinářská praxe ve zpravodajství je výhodou, ale není podmínkou.
Co nabízíme
- 38.000 – 48.000 Kč
- Profesionální pracovní zázemí ve stabilní firmě s více než stoletou tradicí
- pracovní smlouvu na HPP
- pět týdnů dovolené stravné v hodnotě 123 Kč/den,
- příspěvek na vzdělávání a jazykové kurzy příspěvek na penzijní připojištění nebo DIP, sleva na Multisportku
- telefon a laptop s mobilním připojením
- možnost osobního a profesního rozvoje, kurzy Akademie ČTK
- neformální prostředí a přátelský kolektiv v newsroomu v Opletalově ulici.
Zaujala Vás naše nabídka? Zašlete nám svůj motivační dopis a CV na adresu sekr@ctk.cz. Uzávěrka přihlášek je do 5. ledna 2026.
Nástup možný v průběhu ledna 2026.
