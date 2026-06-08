Reprodukční kliniky PRONATAL slaví 30 let. Novým pacientům věnují slevu 5000 Kč

Problémy s početím dnes nejsou výjimečné. Podle Světové zdravotnické organizace se s neplodností během života setká přibližně každý šestý člověk. Důvodů, proč se početí nedaří, může být celá řada – od věku a životního stylu přes hormonální nerovnováhu, prodělaná onemocnění až po faktory, které pár často sám nepozná. Včasná konzultace s odborníkem proto může pomoci nejen zkrátit cestu k diagnóze, ale také zvolit vhodný postup léčby.
„Za třicet let se reprodukční medicína výrazně posunula. Dnes dokážeme pacientům nabídnout přesnější diagnostiku, šetrnější postupy i individuálnější přístup. Co se ale nemění, je lidská stránka léčby. Každý pár přichází s vlastním příběhem, obavami i nadějí a naším cílem je být mu odborným i lidským průvodcem na cestě k rodičovství. Zároveň vidíme, že význam reprodukční medicíny roste i kvůli zhoršujícímu se reprodukčnímu zdraví populace. Například počet spermií u mužů se za posledních 50 let podstatně snížil,“ říká MUDr. Nicole Mardešićová, MHA, vedoucí lékařka skupiny PRONATAL.
„Význam asistované reprodukce bude navíc v následujících letech dále růst. Česko se potýká s rekordně nízkou porodností a reprodukční medicína bude hrát stále důležitější roli nejen pro páry s diagnózou neplodnosti, ale i pro širší skupinu lidí, kteří chtějí založit rodinu,“ dodává specialistka v oboru reprodukční medicíny.
PRONATAL dnes působí prostřednictvím sítě klinik po celém Česku a nabízí komplexní péči v oblasti reprodukční medicíny – od vstupního vyšetření plodnosti přes laboratorní diagnostiku až po metody asistované reprodukce. Součástí péče je také moderní embryologie, genetická vyšetření, práce s darovanými pohlavními buňkami či možnost uchování vajíček a spermií pro budoucí využití.
„Když jsme před třiceti lety začínali, byla asistovaná reprodukce v Česku zcela jiným oborem než dnes. Vývoj medicíny, laboratorních metod i technologií přinesl pacientům nové možnosti a jsme hrdí na to, že jsme mohli být součástí tohoto posunu. Za dobu existence PRONATALU přišlo díky péči našich odborníků na svět více než 50 tisíc dětí, což považuji za největší důkaz smysluplnosti naší práce,“ říká MUDr. David Karásek, majitel skupiny PRONATAL.
„Víme, že první krok bývá pro mnoho párů nejtěžší. Často přicházejí s nejistotou, zda už je čas vyhledat pomoc, nebo zda mají ještě čekat. Přitom právě první konzultace může přinést klid, odpovědi a jasnější představu o dalších možnostech,“ říká MUDr. Nicole Mardešićová, MHA.
Výroční sleva 5 000 Kč je určena novým pacientům, kteří se rozhodnou zahájit svou cestu k rodičovství právě v PRONATALU. Uplatnit ji mohou na nadstandardní laboratorní metodu ICSI, a to samostatně nebo jako součást balíčku, který tuto metodu zahrnuje. Sleva platí pro IVF s vlastními i darovanými buňkami a vztahuje se také na social freezing. Nabídku nelze kombinovat s jinými slevami a je nutné ji předložit předem. Sleva se odečítá před samotnou punkcí, která musí proběhnout nejpozději do 30. září 2026. PRONATAL tak prostřednictvím výroční nabídky symbolicky děkuje za důvěru a zároveň chce podpořit ty, kteří návštěvu specialisty dosud odkládali.
Zdroj: PRONATAL