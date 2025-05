REPT BATTERO uvádí na trh novou baterii s kapacitou 392Ah a systém pro ukládání energie Powtrix™ 6,26 MWh

7:01

Mnichov 9. května 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost REPT BATTERO uvádí 7. května v rámci veletrhu Intersolar Europe 2025 v Mnichově na trh své nejnovější baterie a systémy pro ukládání energie. Je to již potřetí, co se společnost REPT BATTERO připojila k panelu řady Intersolar. Na tuto výstavu přivezla společnost REPT BATTERO vysokokapacitní baterii pro ukládání energie nové generace s kapacitou 392Ah, která by měla být brzy uvedena do výroby, a také nový systém pro ukládání energie Powtrix™ 6,26 MWh, který je postaven na nové baterii 392Ah.