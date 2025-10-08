Requiem za mobilní telefony Lubo Kristka míří do Barcelony

Sochaře, malíře a performera Lubo Kristka do Barcelony pozval Manel Giménez, ředitel tamní Port Gallery, který je kurátorem a produkčním této akce. Na organizaci se dále podílejí Palau Martorell, prominentní výstavní prostor, z jehož útrob se happening vynoří, a Reial Cercle Artístic (Královský umělecký kruh). Titul „královský“ mu v roce 1916 udělil španělský král Alfons XIII. Reial Cercle Artístic sehrál významnou roli při rozvoji katalánského modernismu. Kristek, který dosud realizoval více než 50 happeningů na třech kontinentech, se díky tomuto pozvání vrací do Katalánska, kam v 70. letech jezdíval do Port Lligat za Salvadorem Dalím, jenž ovlivnil počátky jeho tvorby.
Kristek se ve svých dílech zabývá společenskými tématy, například lékařskou etikou, hranicí lidské zatížitelnosti, konzumem a závislostmi. Často pracuje s předměty každodenního života. Fascinují ho možnosti propojování věcí s osobní historií a vytváření svědectví o zákoutích lidské duše. V Brně vytvořil monumentální asambláž Kristkův dům s unikátním ciferníkem – obyvatelný prostor inspirovaný příběhem o Sisyfovi. Z domu, který se stal poutním místem, vyrůstají obří ruce chránící živý strom. Předměty rozličných tvarů a velikostí jsou pro Kristka médiem komunikace o společnosti. V happeningovém cyklu Requiem za mobilní telefony konfrontuje kulturu odpadu i emocionální závislost na technologiích. Varuje, že nové technologie vytvářejí simulakra a v důsledku toho je realita postupně nahrazována uměle vytvořenými obrazy. Kristek zneškodněním mobilů v happeningu a jejich využitím k vytvoření společného uměleckého díla vybízí k obnově přímé lidské komunikace. Diváci se mohou do akce zapojit a s jejich pomocí dostává putovní asambláž – nazvaná také Requiem za mobilní telefony – vždy novou podobu.
Jeden z happeningů se konal na vídeňské dopravní tepně Mariahilfer Straße, kam Kristek dorazil na koni. Zprávu o něm přinesla Česká televize. V Německu se akce uskutečnila pod záštitou bavorského státního ministra pro vědu, výzkum a umění a českého ministra kultury. K letošnímu happeningu v Barceloně Lubo Kristek uvedl: „Toto téma rapidně od minuty k minutě nabývá na aktuálnosti, přičemž lidstvo tím pádem zapomíná na šlechtění fantazie, která když zahyne, pak člověk v této formě ukončí svou pozemskou cestu.“
Happening 17. října začne na Plaça de la Merce a pro závěrečnou gradaci se přesune průvodem do nedaleké Port Gallery. Tato galerie je dnes významným centrem moderního umění a uměleckých experimentů.
V pondělí 20. října ve 20 hodin se pak právě v Port Gallery uskuteční setkání s Lubo Kristkem a projekce filmů z jeho života a happeningů. Více informací: https://portgallerybarcelona.com.
