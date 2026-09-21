Řešení AIDC společnosti Huawei pro interakci s rozvodnou sítí: vytváření nového paradigmatu infrastruktury umělé inteligence

Hou Jinlong, člen představenstva společnosti Huawei a ředitel divize Huawei Digital Power, pronesl na summitu úvodní projev. Sdělil čtyři postřehy týkající se architektonických inovací a systematického návrhu, jejichž cílem je řešit výzvy spojené s výstavbou AIDC, jako je získávání energie, kvalita elektrické energie, napájení rozvaděčů a odvod tepla, a také technická realizace.
Za prvé, inovativní architektura napájení a kapalinové chlazení zajišťují stabilní dodávku energie a efektivní odvod tepla, čímž přinášejí komplexní spolehlivost a efektivitu. Za druhé, vícevrstvý hybridní systém akumulace energie tlumí lokální výkyvy napětí, čímž zlepšuje kvalitu energie v AIDC a šetrnost k rozvodné síti. Za třetí, synergie mezi elektřinou a výpočetním výkonem a interakce mezi dodávkou a spotřebou umožňují AIDC transformovat se z rigidních zátěží na nedílnou součást nového energetického systému. Za čtvrté, inovace způsobu výstavby a modulární, prefabrikované a produktově orientované dodávky výrazně zkracují dobu realizace.
Pan Hou zdůraznil, že maximalizace počtu tokenů na watt a minimalizace nákladů na jeden token budou klíčovou konkurenční výhodou výpočetních továren.
Představení řešení AIDC společnosti Huawei pro interakci s rozvodnou sítí
Bob He, zástupce ředitele divize Huawei Digital Power, uvedl, že s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie vykazuje rozvodná síť výraznější rysy výkonové elektroniky. V kombinaci s rychlými a výraznými výkyvy výkonu u úloh umělé inteligence již výpočetní a energetická infrastruktura nejsou oddělené, ale úzce propojené. Díky využití inovací „3+1" vytváří společnost Huawei řešení AIDC pro interakci s rozvodnou sítí, které je vysoce spolehlivé, energeticky efektivní, lze je rychle dodat a je šetrné k rozvodné síti, čímž maximalizuje počet tokenů na watt.
V oblasti výkonu ve wattech navrhuje Huawei architekturu napájení MIMO (vícenásobného vstupu a výstupu) orientovanou na budoucnost. Aby společnost Huawei řešila výzvy v oboru, uvedla na trh řešení AIDC 1.0 s interakcí s rozvodnou sítí. Díky integraci UPS šetrných k rozvodné síti, inteligentních lithiových baterií a systémů pro ukládání energie, které přispívají k tvorbě rozvodné sítě, umožňuje toto řešení systému AIDC přizpůsobit se rozvodné síti a podporovat ji, přičemž zároveň vyrovnává kolísání zatížení umělé inteligence. V oblasti chlazení uvedla společnost Huawei na trh systém kapalného chlazení poháněný umělou inteligencí, který předpovídá stav pracovních kapalin a usnadňuje prediktivní údržbu.
Podle pana He spočívá jedinečná výhoda společnosti Huawei v jejích komplexních energetických řešeních a schopnostech umělé inteligence napříč celým datovým zásobníkem.
Synergie výpočetního výkonu a elektřiny: vytvoření pevného základu pro éru umělé inteligence
Rychlý rozvoj umělé inteligence přinesl prudký nárůst počtu tokenů, což klade vyšší nároky na infrastrukturu umělé inteligence. Xia Qin, hlavní expert pro strategické plánování výpočetních technologií v Huawei, poznamenal, že AIDC se vyvíjí směrem k integrované a koordinované architektuře výpočetních kapacit, sítí a úložišť, přičemž energie je pro infrastrukturu zásadní. Vysoce spolehlivý, energeticky účinný a rychle nasaditelný energetický systém umožňuje spolehlivý provoz extrémně rozsáhlých výpočetních clusterů umělé inteligence a vytváří pevný základ pro rozsáhlé trénování a inferenci v éře agentů.
Tradiční datová centra mají omezenou interakci s elektrickou rozvodnou sítí. Úlohy umělé inteligence však podléhají častým změnám, což může snadno způsobit problémy s provozem sítě, jako je odpojení od sítě a nestabilní širokopásmové oscilace. Josh Chen, zakladatel a předseda představenstva skupiny VNET, uvedl, že zdroje energie, areály a budovy lze nově definovat tak, aby byla umožněna vzájemná podpora mezi zdroji energie, plánování v rámci areálů a stejnosměrné napájení budov. Tím vznikne nový energetický systém zaměřený na přímé připojení k zelené energii a aktivní mikrosítě, který zajistí spolehlivé a stabilní napájení pro AIDC na úrovni GW.
Lin Hai, generální ředitel Centra inteligentního výpočetního zpracování v rámci SenseCore Business Group ve společnosti SenseTime, na summitu podrobně popsal vývoj efektivity inteligentního výpočetního systému SenseTime od ukazatele PUE (účinnosti využití energie) k ukazateli TPW (tokenů na watt). SenseCore prosazuje transformaci datových center (IDC) od řízení energetické účinnosti zaměřeného na PUE ke komplexnímu řízení účinnosti zaměřenému na počet tokenů na watt, což přímo propojuje spotřebu energie s výstupem tokenů a pokrývá celý řetězec od elektráren a rozvodných sítí až po služby rozvaděčů v datových centrech, výpočetní cloudové služby a modelové služby. Jedná se o metriku, která odráží podstatu produkce umělé inteligence. Díky komplexní optimalizaci se společnosti SenseCore podařilo zlepšit ukazatel TPW o 80 %.
Na konferenci HUAWEI CONNECT 2026 představila společnost Huawei své řešení AIDC s interakcí s rozvodnou sítí a komplexní řešení pro inferenci umělé inteligence, jejichž cílem je vybudovat vysoce spolehlivý, energeticky efektivní a rychle doručitelný výpočetní základ pro infrastrukturu AI clusterů.
KONTAKT: Michelle, tangsuiying@huawei.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59253.