Řešení Kaspersky je podle AV-Comparatives produktem roku

Společnost AV-Comparatives testovala v roce 2023 celkem 16 bezpečnostních řešení od globálních dodavatelů z hlediska jejich schopnosti chránit zákazníky před reálnými internetovými hrozbami, identifikovat tisíce aktuálních škodlivých programů a bránit před pokročilými cílenými útoky (test pokročilé ochrany před hrozbami), a přitom nezpomalovat chod chráněného zařízení a nevyvolávat potenciální falešné poplachy. Podle konečných výsledků získalo řešení Kaspersky Standard nejvyšší celkové skóre ve všech sedmi testech z řady hlavní testů zaměřených na prostředí běžných uživatelů[1].

Společnost Kaspersky získala navíc za funkčnost svých produktů v testech dalších pět ocenění v různých kategoriích a stala se tak v roce 2023 jediným dodavatelem kybernetické bezpečnosti s tolika cenami. Získaná ocenění jsou: Real World Protection 2023 Silver, Malware Protection 2023 Silver, ATP Consumer 2023 Silver (Advanced Threat Protection 2023 Silver), Best Overall Speed 2023 Bronze a Least False Positives 2023 Bronze.

Co se týče vlastností Kaspersky Standard, AV-Comparatives vyzdvihuje bezproblémový proces instalace s výchozím nastavením zabezpečení a moderní dlaždicové rozhraní programu, které umožňuje snadný přístup ke všem základním funkcím z domovské stránky. Kromě toho si testeři pochvalovali chování Kaspersky Standard ve scénářích detekce malwaru – pokus o otevření složky s malwarem vedl k automatické detekci a odstranění všech hrozeb, takže malware neměl šanci se replikovat, rozšířit do systému nebo dokonce spustit.

Kaspersky Standard představuje primární úroveň aktualizovaného spotřebitelského portfolia Kaspersky, které bylo uvedeno na trh v roce 2022 a splňuje všechny klíčové bezpečnostní potřeby běžných uživatelů a domácností. Zajišťuje kompletní zabezpečení se třemi vrstvami ochrany, které nepřetržitě detekují a blokují hrozby v reálném čase. Je také základem pro další dvě pokročilejší úrovně – Kaspersky Plus a Kaspersky Premium, které podporují komplexní ochranu soukromí a citlivých informací bez omezení provozního výkonu zařízení.

Společnost Kaspersky se účastní testů AV-Comparatives již více než 20 let a je mezi ostatními dodavateli lídrem z hlediska celkového počtu (57) ocenění v kategoriích Gold, Silver a Bronze.

„Jsme rádi, že můžeme ocenit Kaspersky Standard za jeho vynikající schopnosti ochrany proti malwaru, což dokázal jeho mimořádný výkon ve všech našich hlavních spotřebitelských testech v roce 2023. Řešení společnosti Kaspersky opět potvrdilo svůj potenciál velmi efektivně chránit zařízení a osobní údaje uživatelů před útoky malwaru. Získání již sedmého ocenění Produkt roku ukazuje, že společnost Kaspersky skvěle zvládá současné bezpečnostní výzvy v oblasti ochrany uživatelů,“ říká Andreas Clementi, zakladatel a generální ředitel společnosti AV-Comparatives.

Eugene Kaspersky, generální ředitel společnosti Kaspersky, k tomu dodává: „Naše technologie procházejí komplexními audity a jsou certifikovány v souladu s nejuznávanějšími světovými standardy, aby byla spolehlivě zajištěna bezpečnost našich uživatelů. A výsledky hovoří samy za sebe: Řešení Kaspersky Standard se v roce 2023 podrobilo testům poprvé a hned se umístilo na první pozici mezi všemi produkty ostatních dodavatelů. Se ziskem největšího počtu ocenění (57) v různých kategoriích zůstává naše společnost navíc jedním z nejuznávanějších dodavatelů bezpečnostních řešení na trhu.“

Úplná verze výroční zprávy AV-Comparatives je k dispozici zde.

Úplný seznam ocenění řešení společnosti Kaspersky najdete zde.

[1] Skupina hlavních testů pro běžné uživatele zahrnuje:

· Test ochrany v reálných podmínkách

· Test ochrany před malwarem

· Test výkonu

· Test pokročilé ochrany před hrozbami