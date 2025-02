Řešení Kaspersky získalo ocenění AV-Comparatives nejlépe hodnoceného produktu

Přední testovací organizace AV-Comparatives vydává každoročně souhrnnou zprávu poskytující přehled o všech produktech pro kybernetickou ochranu spotřebitelů, které se účastní její hlavní testovací série, a oceňuje nejlepší produkty na základě výsledků testů za celý rok. Společnost Kaspersky, která získala v roce 2023 ocenění Produkt roku, vykazuje i nadále skvělé výsledky a vysloužila si ocenění Nejlépe hodnocený produkt roku 2024. Zpráva vyzdvihuje jednoduchou instalaci produktu, moderní dlaždicové uživatelské rozhraní a širokou škálu možností konfigurace pro pokročilé uživatele.

Testeři odměnili schopnosti spotřebitelských produktů společnosti Kaspersky během let celkem šestnáctkrát, což zahrnovalo 7 ocenění „Top Rated Product“, 7 ocenění Product of the Year a 2 ocenění Outstanding Product. To ukazuje, že Kaspersky je mezi všemi účastníky lídrem v celkovém počtu ročních ocenění.

V roce 2024 se produkt Kaspersky Standard zúčastnil sedmi vícestranných testů hlavní testovací série, která zahrnuje test výkonu, testy ochrany proti malwaru, dynamické testy celého produktu a pokročilý test ochrany před hrozbami, a získal v nich vysoká hodnocení. Jeho funkčnost vedla ke získání 100 bodů ze 105, což mu zajistilo nejvyšší status. Kromě toho dostala společnost Kaspersky ve specifických kategoriích ocenění na úrovni Gold, Silver nebo Bronze.

Spotřebitelské řešení Kaspersky dosáhlo nejnižšího počtu falešně pozitivních poplachů, za což získalo ocenění Gold. Schopnost minimalizovat falešné poplachy a zároveň prokázat vysoké skóre v ochraně před malwarem a v dynamických testech celého produktu je velmi důležitá pro co nejlepší komfort uživatelů, kteří budou mít nejvyšší úroveň zabezpečení bez zbytečného znepokojování.

Produkt získal také ocenění Silver za vysokou účinnost v pokročilém testu ochrany před hrozbami. Tento test se zaměřuje na prověření odolnosti bezpečnostního řešení proti cíleným útokům za podmínek blízkých reálným situacím. Kaspersky Standard prokázal svou efektivitu a probojoval se mezi první trojici účastníků.

Kromě toho Kaspersky Standard získal ocenění Silver za nízký dopad na výkon systému během posuzování v několika uživatelských scénářích a syntetické testovací sadě.

„Společnost Kaspersky podstupuje již 20 let testování u AV-Comparatives a prokázala stabilní vysokou funkčnost v našich nezávislých kontrolách. Její bezpečnostní řešení pravidelně splňují vysoké standardy našeho důkladném testování. Získání ocenění Top-Rated Product za rok 2024 dokládá její pokračující úspěšnost v těchto hodnoceních,“ řekl Andreas Clementi, generální ředitel a zakladatel AV-Comparatives.

„Jsme hrdí, že jsme obdrželi od nezávislé testovací organizace AV-Comparatives tak prestižní ocenění, které znovu svědčí o účinnosti našeho produktu. Spotřebitelské řešení Kaspersky získává vysoká hodnocení za ochranu, výkon a minimalizaci falešně pozitivní poplachů opakovaně, takže naši zákazníci si mohou být jistí, že výběrem našich produktů dostávají nejlepší ochranu pro svůj digitální život,“ komentuje Marina Titova, viceprezidentka pro marketing spotřebitelských produktů společnosti Kaspersky.

Celá zpráva AV-Comparatives je k dispozici zde.

Zdroj: Kaspersky