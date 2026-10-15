Řešení NG WAN od Huawei se dostává do rozsáhlého komerčního využití a podporuje růst telekomunikačních operátorů

Autor:
  9:28
Sledovat Metro na Googlu

Vídeň 15. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Dne 13. října přednesl John Cai, viceprezident produktové řady pro datovou komunikaci společnosti Huawei, na summitu Net5.5G Intelligent IP Network v rámci konference UBBF (zaměřené na ultraširokopásmové sítě, UBB) 2026 úvodní projev, ve kterém zdůraznil, že umělá inteligence představuje klíčovou příležitost v nejisté budoucnosti. Uvedl, že rozsáhlé nasazení řešení NG WAN (širokopásmová síť nové generace) znamená plnohodnotnou komercializaci této technologie. Prohlásil, že Huawei doufá ve spolupráci s dalšími účastníky odvětví, aby mohla neustále posilovat bezpečný a odolný základ a podporovat společný růst v éře umělé inteligence.

Bezpečnost a odolnost: víceúrovňová obrana

Řešení NG WAN společnosti Huawei vytváří víceúrovňový bezpečnostní systém, který pokrývá úroveň zařízení, spojení i služeb. Na úrovni zařízení funguje inovativní řešení RDR od Huawei – založené na nezávislých jednotkách ochrany před hrozbami (TPU) a multimodálním algoritmu rozpoznávajícím chování – izolovaně od operačního systému routeru, čímž dokáže detekovat více než 95 % hrozeb a vystopovat pokročilé trvalé hrozby (APT) během několika minut. Na datové rovině dosahuje vlastní technologie NP (neuronového procesoru) společnosti Huawei spolu s inteligentním algoritmem identifikace toku kontroly provozu v poměru 1:1, což umožňuje odhalovat útoky během několika sekund a snížit riziko DDoS útoků o 90 %. Během více než tříměsíčního nasazení u jednoho předního čínského operátora zmařily jednotky TPU 324 útoků z osmi zemí.

Na vrstvě spojení je algoritmus PQC (postkvantové kryptografie) podporován na všech zařízeních společnosti Huawei ve všech scénářích, čímž zvyšuje výkon šifrování o 40 %. První integrované řešení QKD v oboru umožňuje tříkanálovou integraci, čímž snižuje náklady na výstavbu sítě o 60 % a překonává limit přenosové vzdálenosti 80 km. Nedávno Huawei a jeden operátor z Macaa představili první kvantově zabezpečenou cílovou síť na světě, což vedlo k nárůstu tržeb z privátních linek o 50 %.

Na servisní vrstvě zkracuje systém hloubkové obrany „1+4" dobu reakce na hraniční DDoS útoky z 1 minuty na méně než 5 sekund. Zlepšuje detekci neznámých hrozeb o 15 %, dosahuje 100 % míry detekce ransomwaru a zkracuje dobu řešení hrozeb na méně než 30 minut prostřednictvím CT-SOC (centra pro kybernetické hrozby a bezpečnostní operace).

Bezztrátová výpočetní účinnost: uvolnění plného potenciálu produktivity

Vzhledem k tomu, že se umělá inteligence stále více prosazuje v klíčových oblastech podnikání, je inteligentní výpočetní technika mimořádně citlivá na ztrátu paketů – ztráta pouhých 0,1% může snížit výpočetní účinnost až o 55 %. Řešení NG WAN společnosti Huawei využívá AI Fabric k posílení výpočetního výkonu prostřednictvím vylepšení sítě: zjednodušená dvouvrstvá architektura s více rovinami čtyřnásobně rozšiřuje rozsah sítě a zároveň snižuje spotřebu hardwaru o 30 %. Funkce NPLB (síťové vyvažování zátěže na úrovni paketů) v celé síti dosahuje využití spojů 98 % a zvyšuje výkon při trénování a inferenci o více než 7 %. Pro synergii výpočetních a síťových systémů zajišťuje bezztrátový algoritmus Starnet nulovou ztrátu paketů při přenosu na vzdálenost přes 1000 km s účinností vzdáleného výpočtu vyšší než 96 %. To umožňuje operátorům poskytovat zážitek podobný lokálnímu připojení, čímž se urychluje monetizace v segmentu ToB. Toto řešení nasadil jeden čínský operátor na podporu projektu v oblasti zdravotnictví, čímž snížil výpočetní náklady nemocnic o 30 % a zároveň pětinásobně zvýšil průměrný výnos na uživatele (ARPU) u privátních linek.

Autonomie sítě: AN L4 ve čtyřech scénářích

Autonomní síťová architektura společnosti Huawei „jedna mapa, jeden mozek" dosahuje úrovně AN L4 v oblastech řešení poruch, změn sítě, optimalizace sítě a zabezpečení. U změn sítě je dosaženo automatizace v uzavřené smyčce, která zahrnuje ověření konfigurace, simulaci a srovnání. Zabezpečení umožňuje detekci narušení, sledování útoků a blokování jedním kliknutím během několika minut. Společnost Huawei pomohla několika operátorům dosáhnout úrovně AN L4, přičemž jeden jihoafrický operátor se stal prvním na světě, který této úrovně autonomie dosáhl v IP síti.

Řešení NG WAN nasadilo více než 60 operátorů po celém světě. Díky neustálým inovacím v oblasti bezztrátové výpočetní účinnosti, víceúrovňového zabezpečení a síťové autonomie posouvá toto řešení strategie operátorů v oblasti umělé inteligence od optimalizace účinnosti k tvorbě hodnot a upevňuje tak bezpečný a odolný síťový základ pro éru umělé inteligence.

Do budoucna bude Huawei spolupracovat s partnery v oboru na urychlení globálního zavádění řešení NG WAN a pomáhat budovat bezpečné, odolné, inteligentní a efektivní nosné sítě nové generace, které podpoří růst operátorů v éře umělé inteligence.

KONTAKT: lilu32@huawei.com

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59626.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Kamion uvázlý v pražské Krči tam neměl co dělat, řidiči chybělo povolení

Kamion s nákladem uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze se pokusí...

Uvázlý kamion v Praze ve Vídeňské ulici neměl podle magistrátu povolení k vjezdu do oblasti, kde je zákaz pro vozidla nad 12 tun. Chyběl mu také souhlas k nadměrné přepravě. Policie jako jednu z...

16. října 2026  9:52

Největší vánoční příběhy na zámku Loučeň

16. října 2026  9:18

Polovina parcel v nové čtvrti v Jičíně má majitele, stavět začnou letos

Pohled na budoucí čtvrť v Jičíně. Téměř polovinu pozemků v lokalitě Kasárna...

Necelou polovinu z 52 parcel pro stavbu rodinných domů v nové čtvrti Kasárna dosud ve veřejné dražbě prodalo město Jičín. Utržilo za ně téměř 91 milionů korun. První domy by se mohly začít stavět do...

16. října 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Víc jednosměrek a stání jen na označených místech. Žďár chystá parkovací změny

Dodavatelská firma Kaska již ve vybraných lokalitách instaluje patky pro...

Ještě letos se obyvatelé Žďáru nad Sázavou dočkají série změn v parkování i dopravě celkově. Radnice je zavádí hned v několika částech města, hlavně ale v širším centru a přilehlých sídlištích. K...

16. října 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká platforma Forga spustila pronájem e-shopů

16. října 2026

Vánoce 2026 ve znamení minimalismu. Decor by Glassor představuje kolekci Less

16. října 2026  8:54

Ceny energií rostou, ale epet nezdražuje novým ani stávajícím zákazníkům

16. října 2026  8:46

Den se železnicí v Liberci

ilustrační snímek

Den plný vlaků a železničních zážitků si celá rodina užije v sobotu na Liberecku.

16. října 2026  8:41

Od slunečnicového chleba ke kváskovému boomu. Jak se proměnilo české pečivo za desítky let?

Čerstvé pečivo pečou v řemeslné pekárně William Thomas Artisan Bakery...

Pamatujete si slunečnicový chléb, který si v devadesátých letech získal oblibu? Od té doby se české pečivo výrazně proměnilo. Současným trendům vládne kvásek, důraz na čisté složení a menší balení....

16. října 2026  8:19

Blíží se Srdce dětem – Maxík z Kladna

16. října 2026  8:08

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Tesco nabízí více než 100 druhů chleba od 30 regionálních pekáren.

16. října 2026

Zájem o Průmyslový palác je obrovský. O víkendu se do něj lidé podívají zdarma

Čelní pohled na zrekonstruovaný Průmyslový palác. (30. září 2026)

Průmyslový palác v pražské Stromovce se po svém znovuotevření po nákladné rekonstrukci těší mimořádnému zájmu veřejnosti. Termíny komentovaných prohlídek byly rozebrány prakticky okamžitě, Výstaviště...

16. října 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.