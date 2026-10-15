Řešení NG WAN od Huawei se dostává do rozsáhlého komerčního využití a podporuje růst telekomunikačních operátorů

Bezpečnost a odolnost: víceúrovňová obrana
Řešení NG WAN společnosti Huawei vytváří víceúrovňový bezpečnostní systém, který pokrývá úroveň zařízení, spojení i služeb. Na úrovni zařízení funguje inovativní řešení RDR od Huawei – založené na nezávislých jednotkách ochrany před hrozbami (TPU) a multimodálním algoritmu rozpoznávajícím chování – izolovaně od operačního systému routeru, čímž dokáže detekovat více než 95 % hrozeb a vystopovat pokročilé trvalé hrozby (APT) během několika minut. Na datové rovině dosahuje vlastní technologie NP (neuronového procesoru) společnosti Huawei spolu s inteligentním algoritmem identifikace toku kontroly provozu v poměru 1:1, což umožňuje odhalovat útoky během několika sekund a snížit riziko DDoS útoků o 90 %. Během více než tříměsíčního nasazení u jednoho předního čínského operátora zmařily jednotky TPU 324 útoků z osmi zemí.
Na vrstvě spojení je algoritmus PQC (postkvantové kryptografie) podporován na všech zařízeních společnosti Huawei ve všech scénářích, čímž zvyšuje výkon šifrování o 40 %. První integrované řešení QKD v oboru umožňuje tříkanálovou integraci, čímž snižuje náklady na výstavbu sítě o 60 % a překonává limit přenosové vzdálenosti 80 km. Nedávno Huawei a jeden operátor z Macaa představili první kvantově zabezpečenou cílovou síť na světě, což vedlo k nárůstu tržeb z privátních linek o 50 %.
Na servisní vrstvě zkracuje systém hloubkové obrany „1+4" dobu reakce na hraniční DDoS útoky z 1 minuty na méně než 5 sekund. Zlepšuje detekci neznámých hrozeb o 15 %, dosahuje 100 % míry detekce ransomwaru a zkracuje dobu řešení hrozeb na méně než 30 minut prostřednictvím CT-SOC (centra pro kybernetické hrozby a bezpečnostní operace).
Bezztrátová výpočetní účinnost: uvolnění plného potenciálu produktivity
Vzhledem k tomu, že se umělá inteligence stále více prosazuje v klíčových oblastech podnikání, je inteligentní výpočetní technika mimořádně citlivá na ztrátu paketů – ztráta pouhých 0,1% může snížit výpočetní účinnost až o 55 %. Řešení NG WAN společnosti Huawei využívá AI Fabric k posílení výpočetního výkonu prostřednictvím vylepšení sítě: zjednodušená dvouvrstvá architektura s více rovinami čtyřnásobně rozšiřuje rozsah sítě a zároveň snižuje spotřebu hardwaru o 30 %. Funkce NPLB (síťové vyvažování zátěže na úrovni paketů) v celé síti dosahuje využití spojů 98 % a zvyšuje výkon při trénování a inferenci o více než 7 %. Pro synergii výpočetních a síťových systémů zajišťuje bezztrátový algoritmus Starnet nulovou ztrátu paketů při přenosu na vzdálenost přes 1000 km s účinností vzdáleného výpočtu vyšší než 96 %. To umožňuje operátorům poskytovat zážitek podobný lokálnímu připojení, čímž se urychluje monetizace v segmentu ToB. Toto řešení nasadil jeden čínský operátor na podporu projektu v oblasti zdravotnictví, čímž snížil výpočetní náklady nemocnic o 30 % a zároveň pětinásobně zvýšil průměrný výnos na uživatele (ARPU) u privátních linek.
Autonomie sítě: AN L4 ve čtyřech scénářích
Autonomní síťová architektura společnosti Huawei „jedna mapa, jeden mozek" dosahuje úrovně AN L4 v oblastech řešení poruch, změn sítě, optimalizace sítě a zabezpečení. U změn sítě je dosaženo automatizace v uzavřené smyčce, která zahrnuje ověření konfigurace, simulaci a srovnání. Zabezpečení umožňuje detekci narušení, sledování útoků a blokování jedním kliknutím během několika minut. Společnost Huawei pomohla několika operátorům dosáhnout úrovně AN L4, přičemž jeden jihoafrický operátor se stal prvním na světě, který této úrovně autonomie dosáhl v IP síti.
Řešení NG WAN nasadilo více než 60 operátorů po celém světě. Díky neustálým inovacím v oblasti bezztrátové výpočetní účinnosti, víceúrovňového zabezpečení a síťové autonomie posouvá toto řešení strategie operátorů v oblasti umělé inteligence od optimalizace účinnosti k tvorbě hodnot a upevňuje tak bezpečný a odolný síťový základ pro éru umělé inteligence.
Do budoucna bude Huawei spolupracovat s partnery v oboru na urychlení globálního zavádění řešení NG WAN a pomáhat budovat bezpečné, odolné, inteligentní a efektivní nosné sítě nové generace, které podpoří růst operátorů v éře umělé inteligence.
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ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59626.