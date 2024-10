Restaurace BRICK’S, místo pro jedinečné, nezapomenutelné večírky a eventy

Kapacita restaurace je až 500 osob. Prostorná terasa s výhledy na Karlův most, zázemí restaurace s barem, kde vám baristé připraví jedinečné koktejly, dělají toto místo zcela jedinečným. V prvním patře se nachází kavárna Café Cihelna, která je propojena s restaurací vnitřním schodištěm. Kavárna je ideálním místem pro tiskové konference nebo firemní prezentace. V případě velkého počtu lze restauraci a kavárnu propojit, kdy hosté mohou využít i nádvoří a objednat si např. návštěvu Kafkova muzea.

“V Praze se jedná o jednu z nejkrásnějších lokalit pro pořádání eventů. Restaurace BRICK’S a Café Cihelna jsou součástí naší skupiny Emblem Places, která kromě jedinečné gastronomie a hotelových služeb, zajišťuje kompletní, profesionální servis v této oblasti. Aktivně také připravujeme tematické akce jako je Lanýžový večer, Svatomartinské husy nebo speciální Štědrý den a Silvestr. Určitě doporučím pravidelně sledovat naše webové stránky a sociální sítě”, říká generální manažerka skupiny Helena Valtrová.

O skupině Emblem Places

Tvoří ji kolekce luxusních hotelů, špičkových restaurací a kaváren s několika pobočkami v České republice, na Slovensku a v Německu. V současnosti má skupina Emblem Places takřka 500 zaměstnanců v 9 provozech. Boutique hotel Emblem na Starém Městě získal letos prestižní ocenění Luxury Lifestyle Awards, pražská restaurace George Prime Steak patří mezi stovku nejoceňovanějších zařízení na světě a mnichovský George Prime Steak je zároveň nejlepším steakhousem v celém Německu.

Skupina Emblem Places je dlouhodobým podporovatelem lokální komunity, řady kulturních akcí i začínajících umělců. Ojedinělou sbírku umění The Emblem Collection tvoří 60 děl současných českých a zahraničních umělců různých generací, kteří jsou zastoupeni ve sbírkách světových galerií jako je Tate, MoMA, Guggenheim, Centre Pompidou nebo Victoria and Albert Museum. Hotel Emblem je partnerem unikátního projektu Prague Art Week. V klubových prostorách je možné shlédnout vybraná díla ze sbírky. Jedná se například o díla Tauby Auerbach, Josephine Pryde, Lucy Raven, Lucy McKenzie, Evy Koťátkové nebo Jiřího Kovandy.

The Emblem Collection vzniká od roku 2015 ve spolupráci s kutátorskou organizací Are a je založena na systému výměny mezi hotelem a umělci.

