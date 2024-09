Restaurace Brick’s v Hergetově cihelně se zařadila mezi gastronomickou špičku v metropoli

“Při přípravě nového menu jsem se snažil využít nejlepších zkušeností, které jsem získal dlouholetou praxí doma i v zahraničí. Příprava nového menu trvala několik měsíců a jejím výsledkem je poctivá kuchyně s platingem podtrhujícím každý detail,” uvádí k novému menu sám šéfkuchař Pavel Sapík.

Pavel Sapík je respektovaným šéfkuchařem s bohatou kariérou a mnoha úspěchy. Jedním z nich bylo dvacetileté vedení oceňované restaurace Terasa U Zlaté studně. Cenné zkušenosti v gastronomickém průmyslu získal rovněž při práci ve švédské restaurace Frantzén a dalších renomovaných podnicích v Rakousku nebo Francii.

Restaurace Brick’s patří do nově vzniklé skupiny Emblem Places, kterou tvoří kolekce luxusních hotelů, špičkových restaurací a kaváren s několika pobočkami v České republice, na Slovensku a v Německu. Na návštěvníky restaurace Brick' s čeká řada specialit jako je například předkrm marinovaný humr v citrusech s vodním melounem, avokádovou pěknou s perličkami granátového jablka, hlavní chod marinované kotletky s kroketou, servírované s grilovanými artyčoky, cherry rajčátky na hráškovém pyré, přelité tymiánovým saucem nebo na závěr dezert L' OPÉRA řez, servírovaný s kakaovou drobenkou a domácí kávovou zmrzlinou.

“Cílem naší skupiny Emblem Places je poskytovat kulinářské zážitky vysoké hodnoty ve všech restauracích a vytvářet atmosféru domova ve všech našich hotelech, zvláště v situaci, kdy celý tento segment čeká na revitalizaci po ztrátách způsobených protiepidemickými restrikcemi,” říká generální manažerka skupiny Helena Valtrová.

O skupině Emblem Places

V současnosti má skupina Emblem Places takřka 500 zaměstnanců v 9 provozech. Boutique hotel Emblem na Starém Městě získal letos prestižní ocenění Luxury Lifestyle Awards a restaurace George Prime Steak patří mezi stovku nejoceňovanějších zařízení na světě. Skupina Emblem Places je dlouhodobým podporovatelem lokální komunity, řady kulturních akcí i začínajících umělců. Ojedinělou sbírku umění The Emblem Collection tvoří 60 děl současných českých a zahraničních umělců různých generací, kteří jsou zastoupeni ve sbírkách světových galerií jako je Tate, MoMA, Guggenheim, Centre Pompidou nebo Victoria and Albert Museum. Hotel Emblem je partnerem unikátního projektu Prague Art Week, který se koná 5. - 8. září. V klubových prostorách bude možné v rámci akce Čaj o páté shlédnout vybraná díla ze sbírky. Jedná se například o díla Tauby Auerbach, Josephine Pryde, Lucy Raven, Lucy McKenzie, Evy Koťátkové nebo Jiřího Kovandy. The Emblem Collection vzniká od roku 2015 ve spolupráci s kutátorskou organizací Are / are-events.org a je založena na systému výměny mezi hotelem a umělci.

www.emblemplaces.com

Restaurace & bar Brick’s

Cihelná 2b

Praha 1 - Malá Strana

www.bricksprague.com

