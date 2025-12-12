Restaurace Goldie hotelu Nautilus se stala součástí prestižního Michelin Guide 2026 a získala ocenění Bib Gourmand.

Ocenění Bib Gourmand, patří podnikům nabízejícím „výjimečné jídlo za rozumnou cenu“
Toto mezinárodní uznání potvrzuje výjimečnou kvalitu, originalitu a dlouhodobě vysoký standard gastronomie, kterou Goldie pod vedením šéfkuchaře Martina Košťála nabízí.
Inspektoři Michelin Guide ocenili zejména moderní pojetí české kuchyně, které v Goldie stojí na lokálních surovinách, čistotě chutí a hlubokém respektu k řemeslu i tradicím regionu. Zkušený tým restaurace propojuje současné kulinární techniky s autentickým rukopisem jižních Čech – kombinace, která vzbudila zaslouženou pozornost.
„Zařazení do Michelin Guide je pro nás obrovským závazkem i poctou. Vnímám jej jako ocenění práce celého týmu Goldie, od kuchyně až po servis. Je to silná motivace pokračovat v tom, co nás naplňuje a baví. Našim hostům slibujeme, že budeme i nadále s pokorou a poctivostí posouvat hranice moderní gastronomie v Táboře i celém regionu,“ říká šéfkuchař Martin Košťál.
Restaurace Goldie nabízí sezónní a la carte menu, tématické degustační večery a výběr pokrmů inspirovaných jihočeským regionem. Klíčovou součástí konceptu jsou i dlouhodobé vztahy s místními dodavateli, farmáři a vinaři, kteří spoluutvářejí gastronomickou identitu podniku.
Zařazení do Michelin Guide dále upevňuje pozici Goldie jako jedné z nejvýraznějších restaurací v jižních Čechách a potvrzuje její rostoucí význam na české gastronomické scéně.
