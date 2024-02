Retail Summit 2024: Nové trhy, nové příležitosti. Bez otevřené mysli to ale nepůjde

10:48

Praha 27. února 2024 (PROTEXT) - Český retail čekají velké změny. Na co se budeme muset soustředit, kde na to vezmeme lidi a kolik to bude stát? A budou na změny slyšet naši zákazníci?

Jubilejní 30. ročník konference Retail Summit, který proběhne od 25. do 27. března 2024 v Kongresovém centru Praha, přinese odpovědi díky expertům na obchod z Česka i dalších zemí regionu. Otevřete svou mysl, a tím i cestu k novým trhům a příležitostem. Tak by se dal parafrázovat podtitul letošního ročníku, který zní „Opening Minds & Markets“. Výzev je nespočet: ekonomická situace a s ní související změny v chování zákazníků, digitalizace a pronikání AI do stále více odvětví nebo zvyšující se nároky na udržitelnost ve všech aspektech výroby a obchodu. Hlavní program konference zahájí úvodním slovem Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Dopoledne bude věnované výzkumům, prognózám a trendům. David Marek z poradenské společnosti Deloitte představí pozadí současného stavu tuzemské ekonomiky. Kromě oficiálního zadlužení bude hovořit také o skrytých aspektech, jako je modernizace infrastruktury a energetiky, změny v demografii, rozvoj technologií atp. Odborník na umělou inteligenci Josef Holý přiblíží, jak se mění modely práce s příchodem AI. Klíčovým řečníkem letošního ročníku je business stratég JP Castlin. Ve svém příspěvku nazvaném "Iluze efektivity - jak řešit skryté náklady obchodu" se zaměří na strategické důsledky nových způsobů podnikání a nastíní nové cesty k růstu. Od dat k firemní praxi Nejčerstvější data a souvislosti o vývoji na trhu a spotřebitelských zvyklostech přinesou příspěvky Lenneke Schils z CPS GfK nebo Lucie Zajícové z NIQ. Na osobních zkušenostech a konkrétních příkladech z praxe bude postaven duel obchodníka a výrobce, Martin Dlouhý z Rohlik Group a Roman Trzaskalik z Plzeňského Prazdroje budou v moderované debatě odpovídat na otázky související se současnými výzvami obchodu a tím, jak neustrnout na místě. Případovou studii na téma expanze na nové trhy představí Petr Kraus (Sportisimo) a Jozef Škorvánek (A3 Soft) jako duo obchodník a dodavatel řešení. Adriana Jahňáková, viceprezidentka pro marketing v centrále The LEGO Group, nechá nahlédnout do firemní kultury a stylu uvažování ikonické značky, které se několikrát během své historie doslova zvedla z popela a neustále oslovuje nové skupiny zákazníků. Prostor dostanou i nejmodernější technologie, kromě umělé inteligence především samoobslužná zařízení a prodejny 24/7. Součástí dopoledního bloku pak bude představení tří finalistů kategorie Inovace roku v soutěži Mastercard Obchodník roku. Jan Žák (Dr. Max), Jan Jindra (Makro Cash & Carry ČR) a Luboš Rejchrt (Plaček Pet Products) přiblíží své nejnovější inovativní projekty a nechají publikum, aby hlasovalo o vítězi. Ten bude společně s výherci dalších kategorií soutěže oceněn během slavnostního gala večera. Odpolední paralelní programové bloky přinesou témata, jako je transformace retailu od business modelu přes leadership po firemní kulturu, nebo jak má na nové výzvy reagovat marketing. Večerní udílení cen soutěže Mastercard Obchodník roku doprovodí koncert královny slovenského popu Jany Kirschner. Technologie i budoucnost lidí v retailu Druhý den bude tradičně věnován dvěma sériím paralelních sekcí, které umožní prodiskutovat dílčí aspekty maloobchodu v potřebném detailu. Nebudou chybět panely týkající se e-commerce, technologií, zemědělství, promocí, dodavatelského řetězce nebo lidských zdrojů. Retail Summit každoročně pořádá také specializované workshopy. Dne 25. března se o program postarají agentura Czech Promotion, specialista na vratné obaly a recyklaci TOMRA, a APIR, platforma sdružující výrobce bezobslužných technologií. Letošní, již 30. ročník vrcholového setkání obchodníků a výrobců, partnersky podpořily mj. Mastercard, Czech Promotion, Gondella a Plzeňský Prazdroj. Moderátorskou stálicí je Martin Veselovský, který provede posluchače hlavním programem. Simona Babčáková se postará o skvělou atmosféru gala večera. Celý program včetně anotací jednotlivých příspěvků najdete zde. Konference z produkce Blue Events známá dnes jako Retail Summit za uplynulých 30 let dvakrát změnila název, třikrát logo a pětkrát místo konání. Stála u samotného otevírání volného trhu a počátku moderního obchodu v 90. letech. Otevírala oči i nové příležitosti. Po celou dobu poskytuje možnost setkávání a výměny zkušeností pro obchodníky, výrobce a dodavatele řešení z České republiky i dalších zemí středoevropského regionu. Polovinu jejích návštěvníků tvoří ředitelé a vrcholní manažeři. Loňský ročník navštívil rekordní počet účastníků, bezmála třináct set lidí. Řekli o nás: "Jsem přesvědčená, že Retail Summit byl, je a bude katalyzátorem změn k lepšímu, nejen v retailu." Alena Střížová prokuristka, vedoucí oddělení Lidských zdrojů, dm drogerie markt "To, že to byl Retail Summit se skvělou energii a dobře naladěnými lidmi, jsem slyšel v kuloárech a cítil všude." Jannis Samaras náčelník, Kofola "Akce má rok od roku stoupající úroveň a atraktivitu pro publikum." Jiří Nehasil generální ředitel, MAKRO Cash & Carry ČR "Myslím, že v dnešní době, kdy dochází k tolika změnám v retailu, je tato konference velmi důležitá. Maloobchodníci se sejdou všichni na jednom místě, vymění si názory na budoucnost a proberou výzvy digitální transformace. A dát jim pro to prostor a příležitost je velmi cenné." Albrecht Hornbach předseda představenstva, Hornbach Retail Summit 2024 v číslech: 85 řečníků 65 partnerů 26 hodin odborného programu