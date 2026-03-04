Retail Summit 2026: Zdravé vztahy jako motor růstu retailu

Praha 4. března 2026 (PROTEXT) - Konference Retail Summit 2026 se uskuteční ve dnech 10.–12. března 2026 v Kongresovém centru Praha, patří již tradičně mezi nejvýznamnější odborné události ve střední Evropě. Zaměřuje se na maloobchod, obchodní strategie, aktuální trendy a inovace v retailu. Třicátý druhý ročník této třídenní konference přivítá stovky lídrů, manažerů, dodavatelů i technologických expertů, kteří se sem přijedou inspirovat, sdílet zkušenosti a navazovat nové profesní kontakty.

Program nabídne trendy, inovace i světové řečníky

Letošní ročník se zaměří na téma zdravých vztahů jako základu všestranně výhodné spolupráce mezi obchodníky a dodavateli. Přestože napětí mezi těmito partnery bylo v retailu vždy přítomné, klíčem k dlouhodobému růstu je vzájemný respekt, jasně nastavená pravidla a efektivní sdílení dat. Program summitu se proto soustředí na zdraví a udržitelnost, společný plán inovací, efektivní využití technologií i další strategické oblasti, které pomohou trhu lépe reagovat na současné výzvy. Cílem je otevřít odbornou diskusi a nastavit takové parametry spolupráce, které dávají smysl nejen zákazníkům, ale i ekonomickým výsledkům všech zúčastněných firem.

Jedním z hlavních vrcholů programu bude keynote řečník Magnus Lindkvist, autor a světově uznávaný „lovec trendů“, který dokáže hluboké vhledy do budoucnosti propojit s odlehčeným humorem. Ve své přednášce se zaměří na to, jak se orientovat v chaotickém a rychle se měnícím světě, rozlišovat krátkodobé trendy od skutečně zásadních změn a přemýšlet o budoucnosti retailu v širších souvislostech.

Na to navazují další odborné prezentace zaměřené na data a spotřebitelské chování. Ty přinášejí aktuální pohled na vývoj trhu, nákupní preference zákazníků i jejich očekávání. Ukazují, jak mohou sdílená data a společná práce s informacemi přispět k lepšímu plánování, efektivnějšímu rozhodování a posilování vzájemné důvěry mezi obchodními partnery. Součástí programu jsou také tematické bloky a případové studie věnované konkrétním kategoriím či segmentům trhu.

Druhým keynote řečníkem bude profesor Stephan Rüschen, který poskytne nové info o samoobslužných prodejnách, jaký je zatím jejich vývoj, kterým směrem prodejny směřují a s jakými překážkami se zatím nejvíce potýkají.

Hlavním programem letošního ročníku bude provázet známý český moderátor a influencer Karel „Kovy“ Kovář, který účastníkům přiblíží hlavní program summitu a pomůže zpřístupnit obsah i v rámci dynamických diskusí.

Účastníci se mohou těšit také na doprovodné programy a partnerské stánky, kde představí inovativní řešení, nové technologie a služby pro retail. Tyto prostory umožňují osobní setkání s partnery, praktické ukázky řešení i detailnější diskuse nad tématy, která rezonují napříč celým oborem.

Ve středu 11. března vyvrcholí program společenským večerem, jehož součástí bude slavnostní vyhlášení ocenění Mastercard Obchodník roku 2025. Celý večer navíc zpestří vystoupení skupiny Jelen, které dodá vyhlášení jedinečnou atmosféru.

Inspirace, kontakty a nové příležitosti

Retail Summit však není jen o odborných prezentacích na pódiu. Hlavní roli hraje také networking. Během celého summitu vzniká řada příležitostí k setkání s klíčovými hráči trhu, od manažerů retailových řetězců přes výrobce a dodavatele, až po technologické a datové experty. Neformální rozhovory během přestávek, společné obědy, večerní program i doprovodné networkingové akce vytvářejí ideální prostředí pro navazování nových kontaktů, prohlubování stávajících vztahů a otevírání konkrétních obchodních příležitostí. Právě tato atmosféra je jedním z důvodů, proč se účastníci na summit pravidelně vracejí.

Skupinová sleva

Organizátoři myslí i na firmy, které chtějí konferenci navštívit ve větším počtu. K dispozici je zvýhodněná skupinová sleva, díky níž se může summitu zúčastnit více kolegů z jedné společnosti za výhodnějších podmínek. Firmy tak mají možnost zapojit celý tým, sdílet získané poznatky interně a přenést inspiraci ze summitu do praxe ještě efektivněji.

Více info o programu a registraci zde.

 

Zdroj: blue events

 

 

