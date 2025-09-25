Reverzní hypotéka slaví 10 let v Česku a blíží se první miliardě!

Praha 25. září 2025 (PROTEXT) - Už to není Popelka, která vysedává v koutě, ale svébytný finanční produkt, který sice stále u některých budí silné emoce, ale současně nachází stále více podporovatelů, včetně zástupců státních institucí a ekonomů. Po 10 letech na trhu se objem poskytnutých úvěrů blíží 1 miliardě korun a jen za první pololetí letošního roku zaznamenal meziroční nárůst 250%.

První zpětná hypotéka byla v ČR poskytnuta v roce 2015, ale zájem seniorů o tento produkt začal narůstat především od jara 2018, kdy společnost FINEMO.CZ získala úvěrovou licenci České národní banky a stala se tak první a dosud jedinou licencovanou společností v České republice poskytující reverzní hypotéky. 

„Za těch uplynulých 10 let jsme čelili řadě překážek, bojovali s nedůvěrou a neznalostí laické i odborné veřejnosti, ale z naší cesty jsme neuhnuli a doslova vyšlapali Rentě z nemovitosti cestu k dnes již více než 950 spokojeným klientům. V objemu poskytnutých hypoték se blížíme první miliardě a dalším naším úspěchem je fakt, že za námi od roku 2021 stojí renomovaná financující banka (J&T Banka a.s.),“ rekapituluje desetiletí na trhu Marek Rokoský, předseda představenstva a spoluzakladatel společnosti FINEMO.CZ.

V poslední době se navíc problematikou využití reverzních hypoték začínají velmi seriózně zabývat jak evropské, tak i tuzemské veřejné a státní instituce, což je logický vývoj vzhledem k zásadním tématům, jako je stárnutí populace, hrozba energetické chudoby nebo reálně klesající důchody. Zpětné využití hodnoty nemovitého majetku seniora je reálně jednou z mála snadno dostupných cest, jak lze těmto narůstajícím problémům čelit.

A na co peníze z renty čeští senioři reálně využívají? 

„Zatímco klasickou hypotékou si lidé zpravidla bydlení pořizují, reverzní hypotékou v řadě případů své bydlení zachraňují a zbavují se díky ní dluhů z minulosti. 

Jako člověk v důchodovém věku nemáte prakticky přístup k běžným bankovním půjčkám a pokud nepomohou ani potomci nebo rodina, pak je Renta z nemovitosti často jediným rozumným řešením. Případů, kdy seniory zachraňujeme od exekucí nebo ze spárů různých flipařů a spekulantů, neustále přibývá. 

Zhruba pětina klientů využívá úvěr na zvelebení své nemovitosti a další velkou skupinou jsou senioři, kteří si penězi navíc chtějí zlepšit nebo alespoň udržet svou životní úroveň, neboť peníze z důchodu jim k životu prostě nestačí,“ vyjmenovává Jiří Vránek, člen představenstva a další ze zakladatelů FINEMO.CZ.

Dalšímu růstu zájmu o produkt reverzní hypotéky nahrává nejen demografická křivka a makroekonomické trendy, ale i podíl vlastnického bydlení v Česku, který činí aktuálně zhruba 75%, což je z celoevropského pohledu nadprůměrné číslo. Že má střední a východní Evropa v tomto směru obrovský potenciál dokládá i poslední studie renomované společnosti E&Y, která predikuje pro sousední Polsko v následujících 10 letech objem poskytnutých reverzních hypoték v objemu 600 mil. USD.             

„Náš odhad je, že v příštích letech pomůžeme reverzní hypotékou až 1 % všech českých seniorů, kteří vlastní dům či byt a chtějí v něm důstojně strávit zbytek života. Naši klienti jsou lidé většinou kolem 70 let, kteří svou nemovitost nechtějí prodávat ani se jinam stěhovat. Přejí si zpeněžit část hodnoty svého nemovitého majetku a nevadí jim, že se tím sníží hodnota dědictví pro jejich případné potomky,“ vysvětluje Marek Rokoský z FINEMO.CZ.

 

 

Renta z nemovitosti vychází z myšlenky zpětné neboli reverzní hypotéky pro seniory, která byla před několika desetiletími zavedena v USA a poté i ve Velké Británii a dalších zemích. Původně jako finanční nástroj, který měl umožnit vdově nebo vdovci dožít v domě po smrti partnera i přes výrazný úbytek příjmu z důchodu zesnulého partnera. Produkt umožňuje majiteli nemovitosti proměnit část hodnoty nemovitosti ve finanční hotovost, aniž by přišel o vlastnictví, a navíc půjčené peníze za svého života nemusí splácet. Jedná se o hypotéku, tedy o úvěr zajištěný nemovitostí. Renta z nemovitosti je vyplacena klientovi buď jednorázově, nebo formou pravidelné renty, případně kombinací obou variant. Klient přitom zůstává majitelem svého domu či bytu. Nejde tedy o prodej, na vlastnictví nemovitosti se nic nemění. Prvním poskytovatelem produktu je v České republice společnost FINEMO.CZ SE.

 

