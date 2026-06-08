Revio reaguje na zájem studentů: rozšiřuje kurzy a přidává garanci vrácení peněz

Autor:
  15:51
Sledovat Metro na Googlu
Praha 8. června 2026 (PROTEXT) - Vzdělávací platforma Revio spustila přihlašování do přípravných kurzů pro uchazeče o vysoké školy. Na základě zpětné vazby studentů letos rozšířila nabídku o nové kurzy a nově tak pokrývá kompletní přípravu na přijímací zkoušky v oblasti ZSV. Kurzy navazují na aplikaci Revio, jež je v současné době využívána většinou uchazečů při přípravě na Scio testy.

Zájem o Revio jejich tvůrce těší a vnímají jej jako potvrzení dlouhodobé důvěry studentů. "Při návštěvách dnů otevřených dveří na právnických fakultách jsme mezi uchazeči prakticky nenarazili na nikoho, kdo by Revio při přípravě alespoň částečně nevyužíval. To nás utvrzuje v tom, že studenti dnes nehledají jen kvalitní studijní materiály, ale i systematickou podporu při přípravě," uvádí tým Revio.

Jak uvádí i v článku na svém blogu, novinkou letošního roku je také garance vrácení peněz v případě nepřijetí na vysokou školu.

Zdroj: Stemond

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...

Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů

Akce Pradědečkův traktor vždy přitáhne hodně návštěvníků.

Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V Čáslavi jim to sice úplně neumožní, alespoň ne těm nejmenším, zato si všichni mohou prohlédnout stroj,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty však po prohře ve čtvrtfinále s Finskem letos nenaplní. Rozloučil se trenér Radim Rulík, který tým...

Krajský soud v Praze povolil reorganizaci slévárny TOS-MET v Čelákovicích

ilustrační snímek

Krajský soud v Praze povolil v květnu reorganizaci slévárny TOS-MET v Čelákovicích, která je od února v úpadku. Vyplývá to z usnesení zveřejněného v...

8. června 2026  15:34,  aktualizováno  15:34

InterSucho:Červnové deště zmírnily půdní sucho,hlubší vrstva ale zůstává vyschlá

ilustrační snímek

Červnové deště dokázaly zmírnit půdní sucho, které bylo na některých místech až extrémní a nevratně poničilo část zemědělských plodin. Dva nejhorší stupně...

8. června 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Na festivalu ve Starém Hrozenkově vystoupí Aneta Langerová a Eva Burešová

ilustrační snímek

Multižánrová přehlídka Folklorika Fest letos nabídne vystoupení zpěvaček Anety Langerové a Evy Burešové. Dorazit by měla i slovenská rocková kapela Desmod....

8. června 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Zrušení městských obvodů? Politici velké změny při správě Pardubic tvrdě odmítli

ilustrační snímek

Zrušení městských obvodů a snížení počtu zastupitelů. Takové body měli na stole pardubičtí zastupitelé. Oba ale jasně zamítli.

8. června 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z přehřáté baterie hybridu stoupal toxický kouř. Hasiči auto hlídali dva dny v kuse

Přehřátá baterie auta s hybridním pohonem si vyžádala zásah čtyř hasičských...

Zásah čtyř hasičských jednotek a následnou dvoudenní nepřetržitou kontrolu si vyžádala technická závada na automobilu značky Audi s hybridním pohonem. U zaparkovaného vozu v Jeseníku začalo hořet...

8. června 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Lidé chtějí prověřit lékaře odsouzeného v Ústí nad Labem za zneužití fotek dívek

ilustrační snímek

Občané vytvořili petici, v níž požadují přezkoumání způsobilosti ústeckého ortodontisty k výkonu funkce. Ústecký okresní soud uložil lékaři podmínku kvůli...

8. června 2026  14:59,  aktualizováno  14:59

Brněnská zoo se těší z šesti malých manulů, kočkovitých šelem

BrnÄ›nskĂˇ zoo se tÄ›ĹˇĂ­ z Ĺˇesti malĂ˝ch manulĹŻ, koÄŤkovitĂ˝ch Ĺˇelem

V brněnské zoo se narodilo šest malých manulů. Tyto kočkovité šelmy přišly v zahradě na svět po osmi letech. S trochou štěstí je už návštěvníci mohou v...

8. června 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není sám. Pražská integrovaná doprava připravila malý manuál cestujícího, který s nadsázkou vysvětluje,...

8. června 2026  16:21

Policisté pátrají po vězni, který odešel z pracoviště v Rudné u Prahy

ilustrační snímek

Policisté pátrají po pětatřicetiletém vězni Robertu Lakatošovi, který minulý týden ve čtvrtek odešel z nestřeženého pracoviště v Rudné u Prahy. Muž není...

8. června 2026  14:42

Kraj prodá zámek ve Skřivanech na Královéhradecku za 20,5 milionu korun

Kraj prodĂˇ zĂˇmek ve SkĹ™ivanech na KrĂˇlovĂ©hradecku za 20,5 milionu korun

Vedení Královéhradeckého kraje vybralo kupce na památkově chráněný novogotický zámek ve Skřivanech na Hradecku. Radní kraje dnes rozhodli, že by zámecký areál...

8. června 2026  14:36,  aktualizováno  14:36

Hoch byl po pádu z kola v bezvědomí. Co udělali kamarádi, na to nezapomenu, říká záchranář

MUDr. Marek Dvořák, Ph.D., MBA, pracuje u pozemní i letecké záchranné služby v...

Parta hochů nenechala na holičkách kamaráda, který po pádu z kola zůstal v bezvědomí. Přivolali mu záchranáře, příkladně se starali o něj i jeho věci. Dojemný příběh z terénu sdílel lékař letecké...

8. června 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Na exotiku se těšili marně. Žena z cestovky obrala klienty o miliony, dostala šest let

Krajský soud v Ostravě. (ilustrační snímek)

Na šest let do vězení poslal Krajský soud v Ostravě Renatu Jelínkovou, která podle rozsudku jako zástupkyně cestovní agentury Ambiera podvedla osmdesát klientů. Zájemce o zájezdy připravila o téměř...

8. června 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.