Revio reaguje na zájem studentů: rozšiřuje kurzy a přidává garanci vrácení peněz

Zájem o Revio jejich tvůrce těší a vnímají jej jako potvrzení dlouhodobé důvěry studentů. "Při návštěvách dnů otevřených dveří na právnických fakultách jsme mezi uchazeči prakticky nenarazili na nikoho, kdo by Revio při přípravě alespoň částečně nevyužíval. To nás utvrzuje v tom, že studenti dnes nehledají jen kvalitní studijní materiály, ale i systematickou podporu při přípravě," uvádí tým Revio.
Jak uvádí i v článku na svém blogu, novinkou letošního roku je také garance vrácení peněz v případě nepřijetí na vysokou školu.
Zdroj: Stemond