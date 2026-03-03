RevitaLash® Cosmetics uvádí na trh 5v1 bezoplachovou masku a kondicionér na vlasy

Autor:
  14:48
Ventura (Kalifornie) 3. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Nejnovější multifunkční bezoplachová péče této značky zajišťuje silnější a zdravěji vypadající vlasy

RevitaLash® Cosmetics, mezinárodně uznávaná vedoucí firma v péči o řasy, obočí a vlasy, oznamuje uvedení nové bezoplachové vlasové masky a kondicionéru na trh. Jedná se o průlomový 5v1 regenerační přípravek, který vlasy hluboce hydratuje, chrání a posiluje, aniž je zatěžuje.

Tato inovativní, víceúčelová receptura poskytuje výživné, vyhlazující a hydratační účinky tradiční vlasové masky, bez oplachování, bez těžkých zbytků a bez nutnosti věnovat jí další čas. Lehká bezoplachová péče je vhodná pro všechny typy vlasů a je šetrná k barveným vlasům. Je ideální pro ty, kteří mají suché, matné, ploché nebo křehké vlasy, a je obzvláště prospěšná pro řídnoucí nebo poškozené vlasy, které potřebují obnovit vitalitu a lesk.

Díky směsi ingrediencí bohatých na živiny Leave-In Hair Mask & Conditioner připravuje, vyživuje a chrání vlasy před agresivními vlivy prostředí a teplem při konečné úpravě vlasů (laboratorní testy prokázaly ochranu před teplem až do 450 °F/232 °C*), zároveň podporuje silnější a odolnější vlasy. Výživná směs olejů z tamanu, kokosu, avokáda, jojoby a moringy spolu s trehalózou, hydrolyzovanou kyselinou hyaluronovou a peptidy z amarantu vlasy hluboce hydratuje, vyhlazuje a zlepšuje jejich upravitelnost.

„Jsme nesmírně rádi, že můžeme své portfolio produktů pro péči o vlasy rozšířit o multifunkční produkt, který nahrazuje nutnost kupovat a používat čtyři další produkty v době, kdy spotřebitelé touží po jednoduchosti a snaží se šetřit peníze. Skutečnost, že navíc přináší profesionální výsledky, je třešničkou na dortu," řekla Lori Jacobusová, prezidentka a globální marketingová ředitelka společnosti RevitaLash® Cosmetics. „Naše nová maska a kondicionér bez oplachování poskytuje spotřebitelům hloubkovou péči masky a pohodlí lehkého produktu bez oplachování, díky čemuž je snazší než kdykoli předtím dosáhnout silnějších, lesklejších a odolnějších vlasů každý den."

Maska a kondicionér bez oplachování, které doplňují kolekci produktů pro objem vlasů této značky, se snadno začlení do každodenní běžné péče. Po umytí a kondicionování stačí nanést malé množství přípravku na vlhké, ručníkem vysušené vlasy od poloviny délky po konečky, poté vlasy učesat a upravit jako obvykle.

Receptura je dermatologicky testována a klinicky ověřena, je hypoalergenní, vhodná pro vegany, netestována na zvířatech a neobsahuje parabeny, ftaláty ani lepek. Je hrdě na to, že je vyrobena v USA.

RevitaLash® Cosmetics Leave-In Hair Mask & Conditioner (90 ml / 3,0 fl oz) se prodává za 42,50 dolarů a je k dispozici v autorizovaných salonech, lázních, specializovaných prodejnách a na revitalash.com od 1. března.

O společnosti RevitaLash® Cosmetics

Společnost RevitaLash® Cosmetics je vedoucí světový podnik ve vývoji pokročilých produktů ke zkrášlení řas, obočí a vlasů. Společnost byla založena v roce 2006 a její kolekce zahrnuje oceněné produkty RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner a RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, které jsou k dostání v ordinacích lékařů, lázních, salonech a specializovaných prodejnách ve více než 70 zemích. Společnost RevitaLash® Cosmetics podporuje neziskové iniciativy zaměřené na boj proti rakovině prsu a část výtěžku věnuje na výzkumné a vzdělávací iniciativy, čímž pomáhá komunitě žen s rakovinou prsu po celý rok, nejen v říjnu. Další informace najdete na stránkách www.revitalash.com.

*Výsledky kontrolované laboratorní studie srovnávající masku a kondicionér bez oplachování s vlasy umytými šamponem. Denaturace keratinu měřená po 4 aplikacích tepla.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2917459/RevitaLash_Cosmetics___20th_Anniversary_Logo.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2917460/RevitaLash_Cosmetics___Leave_In_Hair_Mask_and_Conditioner.jpg 

KONTAKT: revitalash@behrmancesa.com

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Bronzový Mikeš stojí v Modřanech už měsíc. Jak socha chlupaté legendy přinesla čtvrti věhlas?

Mikeš ke králem Modřan už navždy.

Pohádka o Mikešovi, toulavém kocourovi z Prahy 12, který si vysloužil nejen lásku místních obyvatel, ale i vlastní bronzovou sochu, jeho úmrtím zdaleka neskončila. Bronzový Mikeš stojí už přes...

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Škoda Octavia 1.generace na Sídlišti Solidarita. Ikona 2.poloviny 90.let 20.století slaví v roce 2026 třicet let a je to veterán.Vůz se světu představil roku 1996.

vydáno 3. března 2026  15:55

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Velikonoční výzdoba na Staroměstském náměstí.

vydáno 3. března 2026  15:55

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Hlavně nenápadně.Neplatí to o deštníkářích na Staroměstském náměstí.

vydáno 3. března 2026  15:55

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Škoda Felicia Combi je ikonou 90.let 20.století.Vůz měl premiéru v roce 1995 v Brně na autosalonu.K dispozici byly motory 1.3MPI z Mladé Boleslavi.Dále 1.6MPI a 1.9D z koncernu Volkswagen.

vydáno 3. března 2026  15:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kriminalisté dopadli zloděje historických motocyklů, Péráka či Kývačku dál hledají

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Kriminalisté už vědí, kdo před měsícem ukradl šest historických motocyklů z Olešníka na Českobudějovicku. Z krádeže obvinili dva muže, kteří už za sebou mají pestrou trestnou minulost. Zatím ale není...

3. března 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Výstava v muzeu stříbra připomíná 400 let od příchod jezuitů do Kutné Hory

VĂ˝stava v muzeu stĹ™Ă­bra pĹ™ipomĂ­nĂˇ 400 let od pĹ™Ă­chod jezuitĹŻ do KutnĂ© Hory

Čtyři sta let od příchodu jezuitského řádu do Kutné Hory připomíná výstava, která dnes začala v kutnohorském Českém muzeu stříbra. Expozice nazvaná Cesty vědy,...

3. března 2026  14:13,  aktualizováno  14:13

Připomenout 800. výročí královského Znojma má i nová Pivní stezka Znojmem

ilustrační snímek

Připomenout 800 let Znojma jako královského města má i nová Pivní stezka Znojmem. Znojemsko je sice tradičně vnímané jako vinařský region, ale pivovarská...

3. března 2026  14:08,  aktualizováno  14:08

Lanškroun ošetří lípy na náměstí, hniloba ohrožuje jejich stabilitu

ilustrační snímek

Město Lanškroun na Orlickoústecku ošetří na přelomu března a dubna čtyři vzrostlé lípy na centrálním náměstí. Mají oslabené kmeny, protože zevnitř zahnívají....

3. března 2026  14:05,  aktualizováno  14:05

refurbed překonal 3 miliardy € GMV a expanduje do dalších 12 zemí, stává se největším marketplace s repasovanými produkty v Evropě

3. března 2026  15:43

Půda v Jiříkově je čistá. Obec se k žalobě kvůli německému odpadu nepřipojí

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....

Obyvatelé Jiříkova na Bruntálsku si mohou oddechnout. Rozbory vzorků totiž potvrdily, že nelegální skládka stovek tun německého odpadu, která v obci skončila, nezamořila okolní půdu ani podzemní...

3. března 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Hráči NBA v Jihlavě. Satoranský s Welschem chválí arénu: Je to český nadstandard

Jihlavská Horácká aréna se pro uplynulý víkend proměnila v basketbalovou halu....

Výsledek z palubovky už fanoušci znají, ale jedna otázka v basketbalovém prostředí rezonuje dál: Našla reprezentace na Vysočině nový domov? Když se v moderních útrobách Horácké arény potkají Tomáš...

3. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Zlínský kraj letos rozdělí 820.000 korun na údržbu běžkařských tratí

ilustrační snímek

Zlínský kraj rozdělí 820.000 korun mezi šest žadatelů, kteří se v této zimní sezoně starají o běžkařské tratě v regionu. Peníze využijí na servis strojů pro...

3. března 2026  13:59,  aktualizováno  13:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.