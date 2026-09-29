RevitaLash Peptide Complex+ Time Release Eyelash Conditioner je revoluční sérum na řasy bez analogů prostaglandinů

Společnost RevitaLash® Cosmetics, mezinárodně uznávaná přední společnost v péči o řasy, obočí a vlasy, opět posouvá hranice inovací v péči o řasy uvedením produktu RevitaLash Peptide Complex+ Time Release Eyelash Conditioner (Peptidový komplex + kondicionér na řasy s postupným uvolňováním), prvního séra na světě s postupným uvolňováním a obsahem více peptidů pro péči o řasy, které bylo vyvinuto oftalmologem.
Tato nová, vědecky pokročilá a klinicky testovaná formule nabízí vysoce účinný přístup k péči o řasy pro spotřebitele, kteří touží po silnějších, zdravějších, výraznějších a odolnějších řasách bez použití prostaglandinů.
Základem receptury je RevitaLash Peptide Complex s technologií Revitasome®, troxerutinem a MP17, který kombinuje ochranný antioxidant s biomimetickým signálním peptidem v liposomálním systému s postupným uvolňováním. Tato receptura s vysokým obsahem peptidů a živin, navržená tak, aby se účinné látky uvolňovaly po dobu více než osmi hodin a zajistily tak šetrnou a optimální absorpci do řas, pomáhá podporovat přirozený objem řas a zároveň posiluje jejich pevnost, čímž přispívá ke snížení jejich vypadávání a lámání. Výsledkem jsou řasy, které vypadají leskleji, silněji a pružněji a krásně vyživené.
„Jsme hrdí na toto první rozšíření svého druhu v naší kolekci sér na řasy. Složení této formule spojuje pokročilou vědu a inovativní technologii postupného uvolňování, aby uspokojilo měnící se potřeby dnešních spotřebitelů," uvedla Lori Jacobusová, prezidentka a globální marketingová ředitelka společnosti RevitaLash® Cosmetics. „RevitaLash Peptide Complex+ nabízí nový způsob, jak dosáhnout vzhledu silnějších, zdravějších a krásně vyživených řas, a zároveň přináší výkon, inovace a odbornost, které spotřebitelé od společnosti RevitaLash Cosmetics očekávají."
Ve dvanáctitýdenní spotřebitelské studii se 160 účastníky přinesl přípravek RevitaLash Peptide Complex+ viditelné zlepšení vzhledu a stavu řas. Již po šesti týdnech 90 % účastníků uvedlo zlepšení vzhledu řas a 90 % uvedlo, že řasy vypadají zdravěji. Navíc 89 % zaznamenalo zlepšení vzhledu řas po šesti týdnech, přičemž tento podíl vzrostl na 92 % po 12 týdnech, zatímco 89 % mělo pocit, že jejich řasy jsou po šesti týdnech lépe vyživené, a tento podíl se po 12 týdnech zvýšil na 96 %.
Toto uvedení na trh rozšiřuje osvědčené portfolio přípravků na péči o řasy značky RevitaLash Cosmetics, kde se připojuje k produktům RevitaLash® Advanced, RevitaLash® Advanced Sensitive a RevitaLash® Advanced Pro Eyelash Conditioner, a nabízí spotřebitelům ještě širší výběr v rámci vědecky podložené kolekce produktů pro péči o řasy této značky.
RevitaLash Peptide Complex+ byl vyvinut oftalmology a schválen dermatology, je hypoalergenní, nedráždivý, vhodný pro vegany a nebyl testován na zvířatech. Složení neobsahuje parabeny, ftaláty, lepek, oleje ani analogy prostaglandinů.
RevitaLash Peptide Complex+ Time Release Eyelash Conditioner (4,0 ml / 0,135 tekuté unce) se prodává za doporučenou maloobchodní cenu 90,00 USD a bude celosvětově k dispozici od 1. října 2026 v autorizovaných salonech, lázních, specializovaných obchodech a na webu revitalash.com.
O společnosti RevitaLash® Cosmetics
Společnost RevitaLash Cosmetics je předním světovým podnikem ve vývoji prémiových a pokročilých produktů pro zkrášlení řas, obočí a vlasů. Značku založil v roce 2006 oftalmolog Michael Brinkenhoff, M.D., a inspirací mu byla touha pomoci své ženě cítit se krásná během jejího boje s rakovinou prsu. Dnes je RevitaLash Cosmetics přítomná ve více než 70 zemích a je celosvětově uznávaná díky svým oceněným produktům, špičkovým inovacím, důrazu na bezpečnost a své charitativní misi na podporu iniciativ v boji proti rakovině prsu prostřednictvím dlouhodobého finančního závazku Eternally Pink®, který dosud přispěl částkou přesahující 14 milionů dolarů.
Kontakt: revitalash@behrmancesa.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59370.