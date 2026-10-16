Revize hodnoty sítí pro nový růst v éře umělé inteligence

Bob Chen dále připomněl, že pokud se podíváme zpět na uplynulá tři desetiletí, každý boom v oblasti služeb – od hlasových služeb a internetu až po video – závisel na podpoře sítí. V dnešní době se bleskově rozvíjí umělá inteligence. Velké AI modely nyní zahrnují téměř 10 bilionů parametrů a spotřeba tokenů se za poslední rok zvýšila téměř padesátinásobně. Éra umělé inteligence přinesla dramatické změny jak pro předměty, tak pro frekvenci a kvalitu síťových připojení. Celé odvětví tak musí přehodnotit, jak nově pojímat hodnotu sítí.
Jak upozornil Chen, nejdůležitějším prvkem při revizi hodnoty sítí je změna filozofie jejich výstavby, kdy se plánování a budování sítě musí odvíjet od nároků AI služeb a uspořádání datových center (AIDC). Technologie AI by současně měla být využita ke zkvalitnění provozu a údržby (O&M). Tento přístup lze shrnout do pravidla tří „R". Rebuild – přestavba síťové architektury: přechod od tradičních sítí uspořádaných podle správních regionů k sítím soustředěným na datová centra (AIDC). Reshape – přetváření obchodního modelu: v případě podniků přechod od prodeje samotné šířky pásma k prodeji „šířky pásma + latence + spolehlivosti" spolu s integrovanými výpočetně-síťovými službami. U domácího širokopásmového připojení pak přechod od pouhého poskytování širokopásmové konektivity k síťovému propojení celé domácnosti a v konečném důsledku vytvoření inteligentní domácnosti. Redefine – redefinice provozu a údržby sítí: přechod od tradičního poloautomatizovaného provozu k inteligentnímu řízení v průběhu celého životního cyklu.
Rebuild – přestavba síťové architektury
V minulosti byly sítě strukturovány podle správních regionů a rozděleny na národní páteřní, provinční páteřní a městské sítě. S nástupem umělé inteligence se počet AI datových center (AIDC) téměř desetinásobně zvýšil a objem datového provozu již nezávisí na počtu obyvatel, ale na výpočetním výkonu.
Vezměme si jako příklad čínské město Zhongwei: v minulosti představoval jeho provoz pouze asi 0,1 % celkového provozu v Číně. Dnes se Zhongwei stalo jedním z osmi národních výpočetních uzlů v Číně, přičemž jeho inteligentní výpočetní provoz představuje více než 10 % celkové šířky pásma v zemi, což z něj činí klíčový uzel v propojovací síti AIDC. Obdobné případy můžeme pozorovat po celém světě.
Architektura sítě se proto musí posunout od zaměření na správní regiony k zaměření na AIDC. Sítě by měly být organizovány do hierarchických vrstev kolem jádrových datových center (Core DC), regionálních datových center (Regional DC) a okrajových datových center (Edge DC). Přímá síťová propojení typu „one-hop" mezi datovými centry umožní deterministické kruhy s latencí 1–5–20 ms a rychlé uvedení produktu na trh.
Reshape – přetváření obchodního modelu
V segmentu podniků se s urychlováním vývoje AI mění i modely výroby. Například čínská firma zabývající se průmyslovým designem s využitím AI používá AI rendering k drastickému zkrácení výrobních cyklů. AI rendering v reálném čase však vyžaduje latenci nižší než 2 milisekundy. Operátoři, kteří chtějí tyto obchodní příležitosti využít, mohou vylepšit soukromé linky z jednorozměrné šířky pásma na multidimenzionální řešení „Šířka pásma + latence + spolehlivost". Díky technologiím OXC, ASON a kvantovému šifrování mohou sítě poskytovat deterministickou latenci, vysokou spolehlivost a špičkovou bezpečnost, čímž výrazně zvyšují hodnotu privátních linek. Navíc mohou operátoři s využitím výpočetních platforem přejít od prodeje sítí k prodeji „Síť + Výpočetní výkon + Model/Aplikace" a poskytovat tak integrované výpočetně-síťové služby.
V segmentu domácího širokopásmového připojení mohou operátoři přejít od poskytování základních širokopásmových připojení ke strategii „Jedno vlákno, jedna síť, jedna domácnost". „Jedna síť" znamená poskytování vysoce kvalitního Wi-Fi pokrývajícího celou domácnost pomocí FTTR nebo Wi-Fi Mesh. „Jedna domácnost" znamená poskytování široké škály inteligentních aplikací založených na domácích AI terminálech a AI agentech. Domácí AI agenti navíc mění způsob interakce v rámci domácího širokopásmového připojení – umožňují uživatelům interagovat v reálném čase a ovládat domácí sítě pomocí jednoduchých hlasových příkazů.
Redefine – redefinice provozu a údržby sítí
V éře umělé inteligence je nutné zavést komplexní inteligentní systém zahrnující plánování, výstavbu, údržbu, optimalizaci a provoz zajišťovaný prostřednictvím inteligentních síťových prvků, inteligentní sítě a inteligentních služeb. Připomeňme, že většina stížností na domácí sítě tradičně pramení z problémů s Wi-Fi. Dnes však AI ladění Wi-Fi sítí automaticky identifikuje zdroje a typy rušení a v reálném čase upravuje vysílací výkon a další parametry, čímž zvyšuje rychlosti Wi-Fi v rušených prostředích přibližně o 20 %.
Za druhé, pokud jde o úsporu energie pomocí AI, dříve síťová zařízení běžela na plný výkon bez ohledu na úroveň provozu, čímž zbytečně spotřebovávala značné množství energie. Nyní inteligentní analýza provozu umožňuje chytré dynamické úpravy výkonu pro šasi OLT a linkové karty, čímž se celková spotřeba energie zařízení snižuje o více než 20 %.
Za třetí je zde oblast inteligentní samoopravy poruch, kde je řešení problémů s domácím širokopásmovým připojením rozděleno do tří úrovní. Samooprava: Problémy s rádiovým rozhraním, jako jsou selhání roamingu, automaticky opravují údržbářští AI agenti. Vzdálená správa a údržba (O&M): Problémy s konfiguračními parametry jsou s pomocí AI agentů řešeny na dálku v NOC. Fyzická údržba: Problémy s fyzickým připojením optických vláken lze přesně lokalizovat pomocí O&M Copilot.
„V éře umělé inteligence musíme změnit svou filozofii na rebuilding – přestavbu síťové architektury, reshaping – přetvoření obchodního modelu a redefining – redefinici provozu a údržby sítě," uzavřel Bob Chen. „Prostřednictvím těchto tří ‚R' dokážeme zrevidovat hodnotu UBB sítí a společně směřovat k novému růstu v éře umělé inteligence!"
Zdroj: Huawei
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59661.