Revoluce uměním, kolektivní portrét doby: projekt „Minisalon 1984" se vrací do Prahy jako výstava i film

Ilegální experiment Minisalon vznikl v roce 1984. Inicioval ho pod záštitou Jazzové sekce výtvarník a disident Joska Skalník, který aktuální výstavu osobně zahájí. Vymyslel koncept holých dřevěných krabiček, omezení, které mohli umělci využít dle svého uvážení a vlastních možností. Kolekce 244 výtvarných děl zahrnuje umělkyně a umělce jako je například Margita Titlová-Ylovsky, Michael Rittstein, Mária Bartuszová, Stanislav Kolíbal, Kurt Gebauer, Tamara Kolenčíková, Čestmír Suška, Adriena Šimotová, Rudolf Sikora, Otis Laubert, sestry Válovy, Vladimír Kokolia, Libor Fára a Květa Pacovská, a mnoho dalších, jejichž kreativita překonala období režimu. Podrobnější seznam děl najdete zde.

Tvůrčí omezení čtvercovým formátem je jednou z esencí úspěchu výstavy, při svých uvedeních se stala hojně navštěvovanou. Soubor byl poprvé veřejně vystaven roku 1992 v pražské Nové síni, následně cestoval pod záštitou Václava Havla po světových, převážně amerických galeriích jako součást oficiální prezentace československé neoficiální kultury, a poté byl vystaven na Pražském hradě až do prvního prezidentského mandátu Václava Klause. Ten nechal připomínku působení Václava Havla z hradních prostorů odstranit a vrátila se do sklepa Skalníka. Při zatím posledním vystavení v Nové síni v roce 2022 výstavu navštívilo za necelé tři týdny zhruba 3,8 tisíce lidí.

14. března bude uveden do kin film režiséra Janka Růžičky „15 x 15 x 5 (minisalon 1984)” v distribuci Aerofilms. Experimentální audiovizuální esej kombinuje různé autorské přístupy k tvorbě a přináší fascinující mozaiku minulosti, která promlouvá k naší současnosti i blízké budoucnosti. Čerpá inspiraci také z románu George Orwella „1984", pomocí kterého zkoumá roli odvahy a imaginace v odporu proti totalitním režimům a systémům. Diváci jsou vybízeni k zamyšlení nad výzvami, kterým čelíme i v dnešní době. Více informací na webu Aerofilms.

Janek Růžička

Filmový režisér, scénárista, dramaturg současného tance, publicista a básník. Vystudoval Katedru dokumentárního filmu FAMU v dílnách Jana Špáty a Olgy Sommerové (1995 – 1998). Autor magazínu „Q“/“Queer“ (2007 – nyní), dokumentárních filmů a cyklů pro Českou televizi i nezávislé producenty (např. Sametová revoluční procházka, Hlava státu, A vy jste kdo?, cyklus 13. komnata, For the Love of Prague, The Space of Light, Kmeny TV – Skinheads a Tuning, Úl, Cesta šedou zónou), krátkých animovaných filmů, videoklipů, znělek a upoutávek (dlouhodobá spolupráce s Činohrou Národního divadla).

Nomad Films

Mnoha cenami ověnčená produkční společnost se sídlem v Praze a Bratislavě, vytváří obsah pro širokou škálu platforem, od TVC, online obsahu až po ten zážitkový, jak lokálně, tak globálně.

