Revoluce v čištění podlah – mopovací válec AquaRoll™ od Dreame

Vždy čisté podlahy díky mopovacímu válci
Zapomeňte na ruční čištění podlah. Díky svému jedinečnému designu s mopovacím válcem AquaRoll™ nový robotický vysavač Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete nejen vysává, ale také důkladně vytírá podlahu. Mopovací válec si hravě poradí se zaschlými skvrnami, lepkavými nečistotami a zanechává podlahy dokonale čisté a lesklé. Na rozdíl od statických mopovacích podložek, které často jen rozmazávají nečistoty, je rotační válec nepřetržitě omýván čistou vodou přímo během úklidu, což přináší výrazně lepší výsledky mopování.
Efektivní odstraňování nečistot
Sací výkon vysavače je až 30 000 Pa, což zaručuje, že snadno vysaje veškeré nečistoty. S retrakčním LDS se snadno dostane a vyčistí i pod nízkým nábytkem. Samozřejmostí je i výsuvný kartáček pro důkladné vysátí rohů a vyjetí mopovacího válce pro efektivní čištění rohů stěn a nábytku. Mopovací válec vyvíjí konzistentní tlak na podlahu, čímž zajišťuje hloubkové čištění. Na rozdíl od mopovacích podložek, které mohou mít nerovnoměrný kontakt s povrchem, válec efektivně zachycuje prach, chlupy i mikroskopické částice.
Špičkové technologie pro úklid bez námahy
Novinka od Dreame kombinuje nejnovější technologie, které zajišťují bezproblémový provoz a špičkové výsledky:
Inteligentní detekce koberců: Chránič mopovacího válce AutoSeal™ proaktivně utěsní válec, jakmile rozpozná koberec, čímž zabrání úniku vlhkosti a následným přetrvávajícím pachům.
Rozmotávací kartáč HyperStream™: Speciální dvojitý kartáč HyperStream™ Detangling DuoBrush se účinně stará o to, aby se vlasy a chlupy nezamotávaly a neblokovaly tak vysavač. Úklid je díky tomu plynulý a bezstarostný
Hygienické samočištění válce: Po každém úklidu se válec v nabíjecí stanici pomocí technologie ThermoHub™ automaticky umyje horkou vodou o teplotě 100 °C a vysuší. To zaručuje hygienickou čistotu a eliminuje zápach.
Překonávání překážek s technologií FlexRise: Prah dveří ani jiné překážky již nejsou problém. Díky inteligentnímu vzduchovému odpružení FlexRise dokáže robotický vysavač překonat i dvoustupňové překážky do výšky až 8 cm. Úklid tak může probíhat bez přerušení v celé vaší domácnosti.
Péče o domácí mazlíčky
Robotický vysavač už nemusí být strašákem pro vaše zvířecí mazlíčky. Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete byl navržen s ohledem na potřeby majitelů domácích zvířat a nabízí funkce, které oceníte vy i vaši chlupatí přátelé.
S funkcí „Kamery v reálném čase“ můžete sledovat, co se děje u vás doma, i když jste pryč. Vysavač umí dokonce automaticky vytvořit „vlog“ ze dne vašeho domácího mazlíčka, plný rozkošných záběrů. Díky hlasové interakci na něj můžete na dálku promluvit, aby se necítil sám. A pokud si nejste jisti, kde se nachází, můžete ho pomocí kamery najít a ujistit se, že je v pořádku.
Součástí balení vysavače je i čisticí roztok s přírodními složkami, který aktivně neutralizuje nepříjemný zvířecí zápach přímo u jeho zdroje. Na rozdíl od běžných čisticích prostředků, které vůni jen překrývají, tento roztok zápach skutečně odstraňuje. Vaše podlahy tak zůstanou nejen viditelně čisté, ale i bez nežádoucího zápachu.
S Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete se úklid stává neviditelnou součástí vaší domácnosti. Jeho tichý a efektivní provoz zaručuje, že vaše domácnost bude vždy hygienicky čistá bez jakýchkoli starostí. Je navržen tak, aby zapadl do vašeho života a zjednodušil ho, což vám umožní naplno si užívat každý okamžik v dokonale uklizené domácnosti.