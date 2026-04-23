Revoluce v investování: Pražský depozitář a Crowdberry spouští světový unikát

Autor:
  8:14
Praha 23. dubna 2026 (PROTEXT) - Centrální depozitář cenných papírů a Crowdberry spouštějí digitální investování bez hranic. Pomůže českým firmám i domácím investorům.

Investiční platforma Crowdberry ve spolupráci s Centrálním depozitářem cenných papírů (CDCP) přináší na trh moderní digitální investování založené na technologii distribuované databáze (DLT). Tato inovace zásadně zjednodušuje financování malých a středních podniků a investorům otevírá cestu k efektivnější správě majetku. Hlavním přínosem je okamžitý zápis vlastnictví v reálném čase, výrazné snížení administrativy a odstranění bariér pro přeshraniční investice.

Projekt je součástí evropského režimu DLT Pilot, který je úzce propojený s evropskou Unií úspor a investic (SIU). Cílem této celoevropské iniciativy je vytvořit jednotný finanční trh, který nabídne jednotlivcům lepší možnosti, jak zhodnotit úspory, a firmám usnadní přístup ke kapitálu. České firmy tak mohou získat kapitál od privátních investorů například z Nizozemska, čeští investoři mohou zase snadno a plně digitálně investovat třeba v Polsku.

Crowdberry se tímto krokem řadí mezi průkopníky DLT technologie v oblasti přímých investic do českých a slovenských firem a nemovitostí. Jako první investiční platforma v regionu (v Evropě) nabízí tuto depozitní službu s kompletní infrastrukturou. Ve spolupráci s CDCP a jeho institucionálním zázemím tak vzniká moderní privátní kapitálový trh s transparentním, rychlým a nákladově efektivním provozem.

Světové prvenství v Praze

Klíčovým partnerem je právě Centrální depozitář cenných papírů (CDCP), který jako dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha získal licenci DLT Pilot jako první depozitář v Evropě i na světě.

Využití technologie DLT se softwarem R3 Corda umožňuje plně digitalizovaný a neměnný proces evidence i převodu řádně zaknihovaných akcií a dluhopisů. Pro investory to znamená konec papírování a plných mocí – vše probíhá online, včetně digitální identifikace přes BankID. Technologie navíc umožňuje, aby si například český investor mohl koupit podíl ve slovenské firmě přímo přes svůj účet u CDCP, aniž by si musel zakládat účet v zahraniční bance nebo u obchodníka s cennými papíry.

Daniel Gašpar, managing partner Crowdberry: „V Crowdberry dlouhodobě demokratizujeme investování. Nasazení DLT technologie pro nás představuje zásadní skok – je to podobné, jako když papírové mapy nahradila GPS navigace. Spolupráce s CDCP otevírá dveře investorům z celé Evropy a firmám v regionu přináší kapitál potřebný pro jejich růst a produktivitu. Kapitál přestane mít hranice – a to je přesně to, po čem volá jak Draghiho zpráva o konkurenceschopnosti, tak evropská Unie úspor a investic.“

Ondřej Dusílek, generální ředitel Centrální depozitář cenných papírů: „Implementace DLT technologie je významný milník v modernizaci kapitálového trhu. Spolupráce s Crowdberry ukazuje, jak lze propojit inovativní technologická řešení s tradiční tržní infrastrukturou a přinést investorům i emitentům efektivnější služby v digitální podobě. Jsme přesvědčení, že tento model bude hrát klíčovou roli v dalším rozvoji evropských privátních kapitálových trhů.“

 

O Crowdberry

Crowdberry je investiční platforma zaměřená na přímé investice do růstových malých a středních firem i nemovitostí ve střední Evropě. Platforma propojuje investory s kvalitními domácími investičními příležitostmi, které jsou individuálním investorům běžně nedostupné. Aktivně se podílí na rozvoji lokálního kapitálového trhu a digitálních investičních technologií. Portfolio platformy tvoří více než 50 firem, do kterých už čeští a slovenští investoři vložili svůj kapitál. Crowdberry je na trhu od roku 2015 a spravuje investiční kapitál v českých a slovenských firmách ve výši 2,75 miliardy korun.

O Centrálním depozitáři cenných papírů

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) je stoprocentní dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha (BCPP). Vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice, přiděluje investičním nástrojům identifikační označení podle mezinárodního systému číslování (ISIN) a provozuje vypořádací systém pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s cennými papíry. Od roku 2024 provozuje dle evropského nařízení o DLT pilotním režimu DLT vypořádací systém.

 

Zdroj: CDCP & Crowdberry

 

 

