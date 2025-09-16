Revoluce v montážní technice: Onsert® SL One od společnosti Böllhoff

ONSERT® SL ONE využívá lepidla DELO PHOTOBOND, která se vytvrzují světlem. Tím zajišťuje rychlé a efektivní upevnění spojovacích prvků. Tato inovace je výsledkem spolupráce mezi společnostmi DELO a Böllhoff, které optimalizují proces lepení prostřednictvím testování na originálních dílech. Aplikování umožňuje čistý design bez zásahu do podkladového materiálu, ideální pro aplikace, kde je estetika důležitá.
Produkt ONSERT® SL ONE je navržen tak, aby poskytoval jednotný postup upevnění pro různé materiály jako ocel, hliník a plasty, tím zjednodušuje proces a zvyšuje efektivitu. Upevnění je dokončeno během několika vteřin, což značně zkracuje dobu taktu výrobního procesu. To je výhodné v prostředích, kde čas je klíčovým faktorem.
Böllhoff nabízí také ONSERT® Portable mini. Jedná se o kompaktní systém určený pro rychlou instalaci upevňovacích prvků na různé materiály. Využívá pokročilou technologii, která zajišťuje spolehlivou montáž s vysokou přesností. Díky své lehké konstrukci a intuitivnímu ovládání je ideální pro aplikace, kde je klíčová rychlost a flexibilita. Tento systém přináší efektivní řešení pro moderní výrobní procesy, podporující různé průmyslové aplikace.
Montážní prvky se mohou lišit v závislosti na konkrétní aplikaci, od dílů s vnitřním a vnějším závitem, po kulové čepy, či záchyty kabeláže.
Společnost Böllhoff tímto produktem nejen rozšiřuje své portfolio, ale také odráží svou odhodlanost k inovacím a kvalitě. Pro více informací navštivte oficiální webovou stránku společnosti Böllhoff.