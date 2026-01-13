Revoluční technologie Dyson v roce 2026. Robotika, AI a „inteligentní vidění“ mění budoucnost domácností

Od „silnějšího“ k „chytřejšímu“
Technologie vyvinuté společností Dyson budou určovat trendy pro rok 2026! Dyson představil video „2026. Innovation in motion“ neboli Inovace v pohybu. Poodhaluje zákulisí tajných laboratoří, kde inženýři pracují na systémech počítačového vidění a AI, které tvoří základ nové generace produktů. Představte si robota, který uvidí skvrnu, rozhodne se, jak k ní přistoupit, po vyčištění ověří, zda zmizela, a v případě potřeby se vrátí. To je budoucnost chytrých zařízení: vnímají své prostředí, chápou, co právě dělají, a v reálném čase upravují své chování. Cílem technologií Dyson, jsou tzv. „neviditelné“ přístroje – nevyžadují pozornost uživatelů, protože úkoly plní zcela samostatně a s nekompromisní přesností. Ušetří čas, energii a úsilí při udržování čistého a zdravého domova.
Produktové novinky 2026
Hitem tohoto roku je průlomový robot pro mokré i suché čištění Dyson Spot+Scrub AI, který využívá umělou inteligenci k detekci skvrn a adaptivnímu chování. Díky umělé inteligenci rozpozná téměř 200 objektů, jako jsou kabely, ponožky a další, a identifikuje skvrny. Na rozdíl od běžných robotů výsledek své práce kontroluje a vrací se na místo tak dlouho, dokud není skvrna zcela odstraněna.
Dyson Clean+Wash Hygiene™: Lehký čistič pro mokré i suché vysávání tvrdých podlah. Revoluční konstrukce bez filtrů eliminuje množení bakterií, zatímco ultraabsorpční válec s 84 000 mikrovlákny na cm2 zajišťuje maximální hygienu.
Dyson V16 Piston Animal™: Dosud nejvýkonnější tyčový vysavač Dyson s novým motorem Hyperdymium™, senzory i softwarem pro inteligentní úklid.
Dyson PencilVac™: Úplně nový formát úklidu podlah s ultratenkým designem, který mění způsob, jakým uživatelé vidí prach a jak k úklidu přistupují.
Dyson HushJet™: Kompaktní a mimořádně tichá čistička vzduchu s pokročilou aerodynamikou v kategorii čištění vzduchu.
Inovace v pohybu
Všechna tato zařízení jsou pouze začátkem. Slogan „2026. Inovace v pohybu“ doprovází ambiciózní plán investic do AI a robotiky. Dyson potvrzuje, že v následujících měsících roku 2026 představí více produktů než v kterémkoliv předchozím roce, včetně očekávaných novinek v kategorii péče o vlasy. Navíc společnost slibuje také vstup do nových odvětví.
O společnosti Dyson
Dyson je globální technologická společnost s inženýrskými, výzkumnými, vývojovými, výrobními a testovacími provozy v Singapuru, Velké Británii, Malajsii, Mexiku, Číně a na Filipínách. Společnost začínala v garáži ve Velké Británii a od svého založení v roce 1993 neustále roste. Dnes má celosvětové ústředí v Singapuru a dva technologické areály ve Velké Británii v Malmesbury a Hullavingtonu. Od roku 1993 společnost Dyson investovala více než 1 miliardu liber do svých kanceláří a laboratoří ve Wiltshire, v nichž probíhá výzkum, návrh a vývoj budoucích technologií Dyson v rané fázi. Společnost Dyson zůstává rodinným podnikem a celosvětově zaměstnává 14.000 lidí, včetně 6000členného týmu inženýrů. Své výrobky prodává na 85 trzích ve více než 250 prodejnách Dyson Demo Store po celém světě, včetně prodejny Dyson Virtual Reality Demo Store. Společnost Dyson investuje do koncepce revolučních produktů a technologií a má globální týmy inženýrů, vědců a softwarových vývojářů, kteří se zaměřují na vývoj polovodičových bateriových článků, vysokorychlostních digitálních motorů, snímacích a zrakových systémů, robotiky, technologií strojového učení a investic do AI.
Zdroj: Dyson
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT