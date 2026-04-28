Rexonix obhájil ocenění CRIF TOP Business Elite a potvrzuje svou pozici stabilního technologického partnera

Získání ocenění je pro Rexonix s.r.o. významným potvrzením dlouhodobě budované strategie založené na kvalitě, inovacích, bezpečnosti a odpovědném přístupu k zákazníkům. Společnost dlouhodobě investuje do moderních technologií, rozvoje interních procesů a rozšiřování služeb v oblastech, které jsou pro dnešní organizace klíčové – od IT infrastruktury přes privátní cloudová řešení až po propojení kybernetické a fyzické bezpečnosti.
Rexonix s.r.o. uspěl zejména díky kombinaci finanční stability, inovativního přístupu, systematického řízení projektů a důrazu na vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Významnou roli hraje také pravidelná kontrola interních procesů, kontinuální vzdělávání zaměstnanců a každoroční audity vyplývající z ISO certifikací, které potvrzují schopnost společnosti udržovat služby na konzistentně vysoké úrovni.
„Obhájení ocenění CRIF TOP Business Elite je pro nás nejen uznáním dosavadní práce, ale také potvrzením, že naše dlouhodobá orientace na kvalitu, bezpečnost, inovace a férový partnerský přístup je správnou cestou. Vnímáme jej zároveň jako závazek pokračovat v dalším rozvoji služeb, investicích do moderních technologií a posilování důvěry našich zákazníků,“ uvedl Michael Pechman, jednatel společnosti Rexonix s.r.o.
V posledních letech společnost Rexonix s.r.o. významně rozšiřuje své portfolio služeb zejména v oblasti privátně-cloudových řešení, monitoringu, správy IT infrastruktury a kyberneticko-fyzické bezpečnosti. Důraz klade také na proaktivní podporu zákazníků, vysokou dostupnost služeb a bezpečný provoz kritických systémů.
Současně Rexonix s.r.o. posiluje spolupráci s mezinárodními technologickými partnery a rozvíjí své aktivity na zahraničních trzích, včetně Malajsie a USA. Opakované získání ocenění TOP Business Elite tak představuje další potvrzení, že společnost patří mezi stabilní, důvěryhodné a technologicky orientované partnery pro firmy, které hledají dlouhodobou jistotu v oblasti IT a bezpečnosti.
O společnosti Rexonix s.r.o.
Rexonix s.r.o. se specializuje na komplexní IT služby zahrnující návrh, dodávku a správu IT infrastruktury, kyberneticko-fyzickou bezpečnost, privátní cloudová řešení, monitoring a nepřetržitou 24/7 IT podporu. Společnost působí na českém i mezinárodním trhu a zaměřuje se na spolehlivá, bezpečná a dlouhodobě udržitelná technologická řešení.