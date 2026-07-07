Rezidence Escape má stavební povolení. SATPO zahajuje výstavbu 250 bytů v Ruzyni

Rezidence Escape nabídne byty v dispozicích od 1+kk po penthouse 5+kk s rozlohou až 200 m2. Součástí projektu je pět komerčních jednotek s přímým vstupem z ulice o velikosti 64 – 98 m2, podzemní parkování s přípravou pro dobíjení elektromobilů, recepce s provozem 24 hodin denně a zelený vnitroblok. Autorem architektonického návrhu je studio DAM.architekti, česká architektonická kancelář s více než třicetiletou tradicí.
Projekt se nachází v docházkové vzdálenosti od železniční stanice Praha-Ruzyně, odkud je zajištěno přímé spojení do centra Prahy. Cesta na Masarykovo nádraží trvá 26 minut. Do budoucna je plánováno i přímé spojení s letištěm Václava Havla. „Vydání stavebního povolení je pro nás klíčovým milníkem, který potvrzuje připravenost projektu a naši schopnost jej realizovat. Jsme rádi, že našim klientům můžeme nabídnout nejen kvalitní bydlení, ale i jistotu, že projekt postupuje přesně podle plánu," uvádí Blanka Bilková, obchodní manažerka Rezidence Escape.
O společnosti SATPO
Investiční skupina SATPO je česká holdingová společnost, která působí na realitním trhu od roku 1994. Převážně v Praze pod značkou SATPO realizuje prémiové rezidenční projekty a vytváří příležitosti pro pozemkový development, pod značkou City Home investuje do existujících bytových domů, zhodnocuje jejich potenciál a nabízí nové příležitostí k bydlení. Klientům poskytuje kompletní odborné a poradenské služby prostřednictvím společnosti SATPO management, s.r.o.
Skupina SATPO aktivně rozvíjí realitní trh, buduje pozitivní image a klade důraz na dlouhodobou důvěru a spokojenost klientů, partnerů i investorů.
Více o skupině na: www.satpo-group.cz
Více informací o projektu: https://www.satpo.cz/projekty/rezidence-escape/o-projektu
Zdroj: SATPO management, s.r.o.