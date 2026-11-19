Moderní bydlení mezi městem a přírodou
Rezidence Escape vzniká v pražské Ruzyni, v blízkosti Obory Hvězda a Divoké Šárky, a nabízí dobré spojení s centrem Prahy. Poloha tak oslovuje zájemce, kteří chtějí bydlet ve městě a současně v blízkosti přírody. K výběru jsou moderní byty s dispozicemi od praktických 1+kk až po velkorysé 5+kk s cenami od 5,5 mil. Kč, přičemž většina z nich disponuje vlastním venkovním prostorem v podobě balkonu, lodžie, terasy nebo předzahrádky. Součástí rezidence je také zelený vnitroblok Gardenia, reprezentativní recepce s provozem 24/7 a podzemní parkování. Nabídku služeb rozšíří i pět komerčních prostorů s přímým vstupem z ulice, ideálních pro showroom či prodejní účely.
Za architektonickým návrhem rezidence stojí renomované české studio DAM.architekti. Právě propojení soukromí, kvalitní architektury, zeleně a služeb vytváří prostředí pro každodenní život, ve kterém se moderní městské bydlení nemusí vzdávat klidu ani pohodlí.
Široká nabídka a parkovací stání zdarma
S pokračující výstavbou se rozšířila také aktuální nabídka bytů v Rezidenci Escape. Do prodeje bylo nově uvolněno 19 bytů, což zájemcům přináší další možnosti výběru nového bydlení. U vybraných bytů 3+kk až 5+kk je navíc možné získat jedno parkovací stání zdarma, přičemž nabídka platí do 31. prosince 2026.
„Položení základního kamene je pro nás další důležitou etapou realizace Rezidence Escape. Zároveň je to hezký okamžik i pro naše klienty, protože místo, které dosud znali především z vizualizací a plánů, se před jejich očima postupně mění v jejich budoucí domov. Chceme, aby Rezidence Escape nabídla nejen kvalitní bydlení, ale především příjemné místo pro každodenní život,“ uvádí Blanka Bilková, obchodní manažerka.
O společnosti SATPO
Investiční skupina SATPO je česká holdingová společnost, která působí na realitním trhu od roku 1994. Převážně v Praze pod značkou SATPO realizuje prémiové rezidenční projekty a vytváří příležitosti pro pozemkový development. Pod značkou City Home investuje do existujících bytových domů, zhodnocuje jejich potenciál a nabízí nové příležitosti k bydlení. Klientům poskytuje kompletní odborné a poradenské služby prostřednictvím společnosti SATPO management, s.r.o.
Skupina SATPO aktivně rozvíjí realitní trh, buduje pozitivní image a klade důraz na dlouhodobou důvěru a spokojenost klientů, partnerů i investorů.
Více o společnosti: www.satpo-group.cz
Více o projektu: www.rezidence-escape.cz
Zdroj: SATPO management
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60145.