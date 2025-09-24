Rezidence Laurová: více než 30 % jednotek prodáno, výstavba pokračuje podle plánu

„K dnešnímu dni je prodáno více než 30 % bytových jednotek a výstavba postupuje dle harmonogramu. Dbáme na dodržení špičkové kvality provedení,“ říká Irena Houžvičková, obchodní manažerka skupiny SATPO.
Rezidence vzniká v klidné čtvrti pražského Smíchova mezi ulicemi Na Laurové, Radlická a Na Neklance, nabízí celkem 123 bytových jednotek o dispozicích 1+kk až 5+kk s výměrou 31 - 204 m2 s balkony, lodžiemi, terasami či předzahrádkami a 8 komerčních jednotek o velikosti 34 - 226 m2. Díky modelaci fasády mají byty východní oslunění a lepší výhledy, částečně i směrem na Vyšehrad.
Součástí objektu je střešní zahrada SKY TOP se zelení, reprezentativní vstupní hala, recepce 24/7, zasedací místnost a společné prostory pro kočárky, kola a koloběžky. Vnitroblok určený výhradně rezidentům bude osazen zelení a oddělen nízkým oplocením. Samozřejmostí a součástí ceny jsou parkovací stání v podzemních podlažích a sklepní prostory.
Zájemci si mohou Rezidenci Laurová projít ve virtuální realitě – od okolních ulic až po vybrané byty a komerční prostory – v klientském centru společnosti SATPO. K dispozici jsou také online virtuální prohlídky vybraných dispozic.
Více informací a kontakt:
www.rezidence-laurova.cz, prodej@satpo.cz , +420 296 336 900.
O společnosti
Realitní skupina SATPO se specializuje pod značkou SATPO na rezidenční development, pozemkový development pro výstavbu rodinných domů a rozvojový development. Od roku 1994 je aktivní zejména v Praze a okolí a má za sebou desítky úspěšných rezidenčních projektů.
Každý developerský projekt skupiny SATPO je koncipován s péčí zakázkového krejčovství. Návrhy, pragmatická konstrukční řešení inspirovaná složitostí městského prostředí a finální dokončení ve vysoké kvalitě až do nejmenšího detailu představují charakteristický „podpis“ společnosti. Důraz na kontext znamená citlivé navázání na okolní zástavbu, respekt k historickému prostředí a rozvoj moderní architektury s ohledem na sociální souvislosti.
Veškeré odborné zázemí spojené s pořízením a financováním nového bydlení, klientské změny, interiér na klíč a doplňkové služby před nastěhováním jsou nedílnou součástí klientské péče. Zkušený prodejní tým pomůže při výběru nového bydlení v příjemném a komfortním prostředí prodejního centra SATPO.
Skupina SATPO buduje pozitivní image a aktivně se podílí na rozvoji trhu s nemovitostmi. Patří mezi významné hráče s pevnou pozicí na realitním trhu a zakládá si na spokojenosti svých klientů i investorů.
