Rezidence Po7ská na Vinohradech je zkolaudována, byty k nastěhování už od září

Rezidence PO7SKÁ propojuje jedinečný genius loci vinohradské zástavby s vysokým standardem současného bydlení. Projekt představuje výjimečný příklad citlivé rekonstrukce historického domu, při níž byl kladen důraz na zachování původních architektonických hodnot a jejich harmonické propojení s moderními technologiemi a nároky na komfortní městské bydlení. Za svůj přístup i kvalitu realizace získala Rezidence PO7SKÁ Cenu veřejnosti v soutěži Realitní projekt roku 2024 pro region Praha 2. V interiérech domu byly zachovány a obnoveny cenné historické prvky, jako jsou mosazné prvky, vitráže či původní kování, které doplňují moderní technologie zajišťující pohodlí, energetickou efektivitu a bezpečnost budoucích rezidentů. Velkou předností rezidence je také společný dvůr s bohatou zelení a fitness centrum se saunou.
Rezidence se skládá celkem z 33 jednotek od praktických 1+kk až po prostorné byty 4+kk s terasou. V přízemí se nacházejí také 3 obchodní prostory se samostatnými vstupy přímo z ulice.
„Rezidence PO7SKÁ je důkazem, jak lze citlivě navrátit slávu historie, zachovat charakter domu a současně vytvořit moderní bydlení pro další generace. Získání kolaudačního rozhodnutí je pro nás významným milníkem a těší nás, že již na podzim přivítáme první obyvatele,“ uvádí Kateřina Mládková, manažerka obchodu skupiny SATPO.
Projekt se setkal s mimořádným zájmem veřejnosti a již 80 % nabízených jednotek bylo prodáno. Zájemci o zbývající byty mají nyní poslední příležitost koupě prémiového bytu v jedné z nejžádanějších pražských lokalit.
Vinohrady jsou místem, kde se historie přirozeně prolíná se současností, kde pulzuje městský život a kde má každý den svou jedinečnou atmosféru.
O společnosti SATPO
Česká investiční skupina SATPO působí na realitním trhu od roku 1994. Převážně v Praze pod značkou SATPO realizuje prémiové rezidenční projekty a vytváří příležitosti pro pozemkový development, pod značkou City Home investuje do existujících bytových domů, zhodnocuje jejich potenciál a nabízí nové příležitosti k bydlení. Klientům poskytuje kompletní odborné a poradenské služby prostřednictvím společnosti SATPO management, s.r.o.
Skupina SATPO aktivně rozvíjí realitní trh, buduje pozitivní image a klade důraz na dlouhodobou důvěrua spokojenost klientů, partnerů i investorů.
Více o skupině na: www.satpo-group.cz
Více informací o projektu: www.rezidence-polska.cz
Zdroj: SATPO management, s.r.o