RHEINMETALL AG PŘEDSTAVÍ „VOJÁKA BUDOUCNOSTI - ROZŠÍŘENÝ SYSTÉM" S TABLETEM GETAC

Společnost Getac Technology Corporation(Getac), jeden z předních světových výrobců odolných výpočetních řešení s více než 35 lety zkušeností v odvětví obrany, představí na veletrhu FEINDEF ve Španělsku a AFCEA 2025 v Německu své nejnovější účelové a konfigurovatelné produkty pro armádu, námořnictvo, letectvo i pěchotu budoucnosti. Inovativní a odolná řešení* společnosti Getac, která budou k vidění na dvou partnerských stáncích, zde předvedou svou stabilitu v náročných taktických operacích.

Společnost Rheinmetall AG zároveň představí také "Pěšáka budoucnosti – vylepšený systém" (Infanterist der Zukunft – Erweitertes System, IdZ-ES)", řešení využívající tablet Getac a slibující maximální mobilitu pro speciální mise.

Odborníci společnosti Getac budou s podrobnými informacemi a odpověďmi na individuální dotazy k dispozici na stánku Computacenter AG v sekci Vienna W02. Zlatým hřebem bude nový notebook B360 Pro – speciálně vyvinutý pro vysoké nároky obranného sektoru s úkolem zajistit vojenskému personálu bezpečnou a spolehlivou kontrolu nad svými systémy.

Společnost iesy GmbH, specialista na sofistikovaná vestavěná řešení, navíc v hale New York/Geneva S63 představí své nejnovější dokovací řešení pro obranný průmysl v kombinaci s extrémně odolným tabletem Getac F110. Toto spojení je dalším důkazem všestrannosti a přizpůsobivosti produktů Getac s důrazem na jejich optimalizaci pro použití v podmínkách kritických z hlediska bezpečnosti.

Dále k vidění na veletrzích: Nový notebook B360 Pro

Nová generace notebooků B360 Pro navržená speciálně pro obranný průmysl kombinuje vysoce odolnou konstrukci s řadou inovativních technologických vylepšení. Díky nejnovějším mobilním procesorům Intel® Core™ Ultra Series 2 a technologii Intel® AI Boost slibuje notebook Getac B360 Pro efektivní a plynulou práci, kterou ještě umocňuje úžasný výkon technologie Edge AI.

Getac B360 Pro dále přináší nové všestranné vstupy a výstupy (I/O), včetně až dvou portů Thunderbolt™ 4 pro extrémně rychlý přenos dat doplněných baterií LifeSupport s možností výměny za provozu pro nepřetržitou práci. Kromě toho nový přístroj pomáhá zajistit silnou konektivitu i v náročných a vzdálených prostředích. Mimo jiné například nabízí WiFi 7 pro až pětkrát rychlejší přenos dat oproti předchozímu modelu.

Generální ředitel společnosti Getac Technology GmbH Eric Yeh uvádí: "Naše inovativní a odolná výpočetní řešení pro obranný sektor jsou speciálně přizpůsobena jeho specifickým vysokým požadavkům. V moderních vojenských operacích jsou velikost, hmotnost a výkon zařízení rozhodujícími faktory. Ve společnosti Getac na ně proto klademe – společně se spolehlivostí a bezpečností – při vývoji maximální důraz. Naším cílem je optimalizovat operační schopnosti sil v terénu a zároveň minimalizovat jejich fyzickou zátěž a logistické výzvy. Díky vysoké úrovni kompetencí, dlouholetým zkušenostem a rozsáhlým zdrojům našeho oddělení výzkumu a vývoje jsme v ideální pozici dodávat vysoce profesionální integrovaná výpočetní řešení pro obranný sektor. Projekt "Voják budoucnosti" realizovaný ve spolupráci s Rheinmetall AG pro německou armádu je pro nás dalším velkým úspěchem, zejména proto, že představuje uznání naší nepřetržité snahy poskytovat našim zákazníkům spolehlivou, vysoce kvalitní podporu a naplňovat jejich očekávání."

*Produkty Getac mají přidělena skladová čísla NATO (NATO Stock Number - NSN).

