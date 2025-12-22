Rhythm of the Dance – irský oheň, rytmus a tradice v Česku!

Dynamická taneční sóla
Diváky čeká večer nabitý nekonečnou energií. Ten přinese strhující taneční pasáže prolínající se s jemnějšími momenty inspirovanými bohatou tradicí irské hudby. Na jevišti se představí sehrané taneční dvojice, ale i výrazná sólová vystoupení temperamentních tanečníků a tanečnic, jejichž kroky oživují příběhy sahající až k samotným kořenům Irska. Po celou dobu představení se rytmus hudby a energie tance prolínají. Každý krok tanečníků je podpořen živou hudbou, od tradičního irského rámového bubnu bodhrán přes jemné tóny harfy až po flétny a housle. Zazní také zpěv v irské gaelštině, který přenese publikum do dávných časů a připomene bohaté keltského dědictví.
Irská kultura znovu ožívá na celém světě
Irský tanec a kultura už dávno opustily hranice svého rodného ostrova. Z původních lidových oslav a setkávání v hospůdkách se jejich rytmy a melodie přesunuly na prestižní světová pódia, staly se inspirací pro broadwayské muzikály a zanechaly stopu v moderním tanci i populární hudbě. Typické kroky, svižné tempo a výrazná hudební energie dokážou nadchnout publikum od Tokia až po Toronto – a právě tuto celosvětově sdílenou energii přiváží Rhythm of the Dance do tří českých měst. Choreograf James Greenan k chystané show říká: „Nejde jen o to zachovat irskou kulturu – my ji rozvíjíme a přinášíme na jeviště tak, aby oslovila lidi napříč kontinenty.“
Show, která vtáhne všechny smysly
Rhythm of the Dance není jen o tanci. Je to i vizuálně hudební zážitek, kde hrají roli také krásné dekorace, kostýmy a moderní projekce, které dokreslují atmosféru jednotlivých scén. Tanečníci a hudebníci společně vytvářejí propojení minulosti s přítomností – od tradičních lidových tanců až po moderní choreografické prvky.
Termíny českých vystoupení
3. února 2026 – Kongresové centrum Praha
4. února 2026 – Bobyhall Brno
5. února 2026 – Gong Ostrava
Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal (https://www.ticketportal.cz/event/Rhythm-of-the-Dance-2026).
Zdroj: JVS Group
