Rhythm of the Dance se vrací do Česka! Nenechte si ujít show, která dobyla svět a pokaždé bere dech.

Strhující taneční vystoupení
Diváky čeká večer plný neutuchající energie, kde se strhující taneční čísla přirozeně prolínají s klidnějšími, lyrickými pasážemi inspirovanými bohatstvím irské hudební tradice. Na scéně se představí dokonale sladěné taneční dvojice i výrazná sóla temperamentních tanečníků a tanečnic, jejichž kroky vyprávějí příběhy sahající až ke kořenům irské kultury. Po celou dobu představení se hudba a tanec spojují v jeden pulsující celek. Každý pohyb doprovází živá hudba – od rytmů tradičního bodhránu přes křehké tóny harfy až po flétny a housle. Nechybí ani zpěv v irské gaelštině, který publikum přenese do dávných dob a připomene bohaté keltské dědictví.
Irská kultura opět v České republice
Irský tanec a kultura už dávno překročily hranice svého domova. Z tradičních slavností a přátelských setkání v hospůdkách se jejich melodie a rytmy dostaly na nejvýznamnější světová jeviště, inspirovaly broadwayské muzikály a ovlivnily současný tanec i populární hudbu. Charakteristické kroky, rychlé tempo a strhující hudební síla si podmanily diváky od Tokia po Toronto – a právě tuto energii sdílenou po celém světě nyní přiváží Rhythm of the Dance do tří českých měst. Choreograf James Greenan k chystané show říká: "Nejde jen o to zachovat irskou kulturu – my ji rozvíjíme a přinášíme na jeviště tak, aby oslovila lidi napříč kontinenty."
Show, která vtáhne všechny smysly
Rhythm of the Dance není jen o tanci. Je to i vizuálně hudební zážitek, kde hrají roli také krásné dekorace, kostýmy a moderní projekce, které dokreslují atmosféru jednotlivých scén. Tanečníci a hudebníci společně vytvářejí propojení minulosti s přítomností – od tradičních lidových tanců až po moderní choreografické prvky.
Termíny českých vystoupení
3. února 2026 – Kongresové centrum Praha
4. února 2026 – Bobyhall Brno
5. února 2026 – Gong Ostrava
Zdroj: JVS Group