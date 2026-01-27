Rhythm of The Dance se vrací do Česka – už za pár dní!

Pokud si nechcete nechat ujít večer plný energie, emocí a strhující hudby, je nejvyšší čas jednat – poslední vstupenky rychle mizí. Seženete je v síti Ticketportal (https://www.ticketportal.cz/event/Rhythm-of-the-Dance-2026).
Show, která si podmanila publikum po celém světě, nabídne unikátní spojení virtuózního irského stepu, živé hudby, působivé scénografie a velkoplošných projekcí. Na diváky čeká vizuálně i hudebně velkolepý zážitek, který bere dech.
Strhující taneční vystoupení, které vás vtáhne
Rhythm of The Dance přináší večer nabitý neutuchající energií, kde se dynamická taneční čísla prolínají s jemnějšími, lyrickými pasážemi inspirovanými irskou tradicí. Na scéně se představí dokonale sehrané taneční soubory i výrazná sóla temperamentních tanečníků a tanečnic, jejichž kroky vyprávějí příběhy sahající hluboko do keltské historie.
Každý pohyb doprovází živá hudba – od rytmů tradičního bodhránu přes harfu až po housle a flétny. Nechybí ani zpěv v irské gaelštině, který umocňuje atmosféru a přenáší publikum do dávných časů.
Irská energie, která dobývá svět
Irský tanec už dávno překročil hranice své domoviny a stal se globálním fenoménem. Jeho charakteristické tempo, precizní kroky a nakažlivá energie si získaly miliony diváků po celém světě – od Broadwaye až po Asii. A právě tuto světovou show teď můžete zažít i u nás. Choreograf James Greenan k projektu říká: „Nejde jen o to zachovat irskou kulturu – my ji rozvíjíme a přinášíme na jeviště tak, aby oslovila publikum napříč generacemi i kontinenty.“
Zážitek pro všechny smysly
Rhythm of The Dance není jen tanec – je to komplexní audiovizuální show. Působivé kostýmy, promyšlená scénografie a moderní projekce vytvářejí silný emocionální zážitek, který propojuje minulost s přítomností a tradiční folklor s moderním jevištním pojetím.
Už brzy. Pouze tři večery
Česká zastávka se rychle blíží a příležitost zažít tuto světovou show je omezená jen na tři termíny:
3. února 2026 – Kongresové centrum Praha
4. února 2026 – Bobyhall Brno
5. února 2026 – Gong Ostrava
Zdroj: JVS Group