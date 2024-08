Richard Teng po devíti měsících u kormidla Binance: Chceme vybudovat firmu, která vydrží dalších sto let

Generální ředitel společnosti Binance Richard Teng stojí v čele největší kryptoměnové burzy na světě necelých devět měsíců. I přes náročné okolnosti, které provázely jeho nástup do funkce, má Teng pro budoucnost Binance jasnou vizi. Jeho cíl je ambiciózní: vybudovat firmu, která bude prosperovat nejen v příštích několika letech, ale i v horizontu sta let.

Dosáhnout tohoto cíle chce Teng prostřednictvím klíčových změn v přístupu k transparentnosti a bezpečnosti. Binance klade silný důraz na dodržování regulatorních předpisů v rámci celého svého provozu. Společnost nasadila sofistikované nástroje na monitorování transakcí, které umožňují sledovat podezřelé aktivity v reálném čase. Součástí tohoto přístupu je i intenzivní spolupráce s globálními policejními složkami, včetně Policie České republiky nebo Interpolu.

Kromě toho Binance nedávno rozšířila své bezpečnostní týmy a investovala do vývoje pokročilých technologií pro ověřování identity uživatelů, které zajišťují striktní dodržování pravidel KYC (Know Your Customer) a AML (Anti-Money Laundering). Díky těmto opatřením je burza schopna rychle reagovat na potenciální hrozby a zároveň poskytovat svým uživatelům bezpečné prostředí pro obchodování.

„V loňském roce jsme zvýšili výdaje na zajištění souladu s předpisy o 36 %. Naším cílem je být nejen lídrem v inovacích, ale také příkladem transparentnosti a zodpovědného jednání v kryptoměnovém sektoru. Spolupráce s regulačními orgány a bezpečnostními složkami je klíčová pro zajištění důvěryhodnosti Binance a ochranu našich uživatelů.“ uvedl Teng v nedávném rozhovoru pro CoinDesk v New Yorku.

Další součástí Tengovy strategie je aktivní rozšiřování globální působnosti Binance. Jedním z nedávných úspěchů je vstup na indický trh, kde společnost získala oficiální registraci u Financial Intelligence Unit (FIU). Tento krok umožňuje Binance legálně poskytovat své služby v Indii a zároveň zajišťuje, že platforma plně vyhovuje místním předpisům. Teng zdůraznil, že tento typ expanze je pro společnost zásadní, jelikož zvyšuje standardy v odvětví a ukazuje, že Binance je připravena působit i na trzích s přísnými regulačními požadavky.

„Naše registrace v Indii je důležitým milníkem, který potvrzuje náš závazek k odpovědnému růstu. Chceme poskytnout bezpečné a transparentní prostředí pro naše uživatele po celém světě, a to zejména na dynamických trzích, jako je Indie,“ dodal Teng. S Tengem u kormidla tak Binance nadále směřuje k vytvoření robustní platformy, která splňuje nejen současné, ale i budoucí standardy na globální úrovni.

Zdroj: Punchline