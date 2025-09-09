Ridera Bohemia podala další žalobu na DIAMO

Autor:
  16:40
Ostrava / Praha 9. září 2025 (PROTEXT) - Společnost Ridera Bohemia znovu žaluje státní podnik DIAMO. Kromě nedávné žaloby za majetkovou újmu bude nyní DIAMO čelit žalobě za poškození dobré pověsti Ridery. Případ souvisí s pokutou, kterou před pár dny DIAMO dostalo od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) za nesprávné nakládání se zeminou na haldě Heřmanice. V obraně svých chybných postupů DIAMO opakovaně lživě obvinilo Rideru Bohemia z „podvodu“. „Inspekce životního prostředí se námi vůbec nezabývala, vůbec nás a náš materiál nezkoumala. Pokutovala za činnost na haldě Heřmanice výhradně DIAMO,“ uvedl Roman Rohel, člen představenstva Ridery Bohemia.

ČIŽP konstatovala, že při využití zeminy DIAMO nedisponovalo schváleným plánem sanace a rekultivace a nedisponovalo schváleným zařízením pro zasypávání. Z rozhodnutí inspekce vyplývá, že DIAMO dodaný materiál nepoužilo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy. Pokuta tedy byla DIAMU udělena za nelegální činnost, nikoli za kvalitu zeminy.

DIAMO dlouhodobě ignoruje smluvní dokumenty, předávací protokoly i laboratorní potvrzení o kvalitě dodané zeminy. „Opakovaně jsme DIAMO vyzývali, aby přestalo klamat veřejnost. Naše společnost na haldě Heřmanice od poloviny roku 2022 nepůsobí, přesto na nás DIAMO neustále přehazuje svou odpovědnost,“ dodává Rohel.

Ridera Bohemia požaduje, aby DIAMO odstranilo ze svého webu článek obsahující nepravdivé informace, zveřejnilo omluvu a zdrželo se dalších nepravdivých sdělení. Současně se bude u soudu jednat také o náhradě újmy za zásah do dobré pověsti Ridery.

Na základě smlouvy dodávala Ridera Bohemia od dubna 2020 do srpna 2022 DIAMU sjednaný materiál – recyklovanou zeminu. Státní podnik ji po dobu více než 2 let bez výhrad přebíral, neboť splňovala veškeré požadované parametry. Až později začalo DIAMO účelově tvrdit, že zemina nesplňuje zákonné limity obsahu tzv. polycyklických aromatických uhlovodíků („PAU“). Přitom ale státní podnik zamlčel působení samotné haldy s vnitřním prohoříváním na původně bezproblémový materiál.

„DIAMO zná pravdu z celé řady odborných stanovisek, která má k dispozici. Některé odborníky si samo najalo. Ví, že co se na haldu naveze, to je haldou ovlivněno. Přesto se snaží vzbudit dojem, že pokuta souvisela s kvalitou zeminy. To není pravda,“ zdůraznil Rohel.

Pochybení DIAMA při sanaci haldy shledal i Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (OBÚ), který uvedl, že DIAMO nemá schválený plán sanace a rekultivace, podle kterého by provedl tzv. biologickou rekultivaci (roztažení zeminy) a následné zatravnění na severních svazích odvalu Heřmanice. Toto ovšem není a nikdy nebyl problém společnosti Ridera Bohemia.

 

Zdroj: Ridera Bohemia

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

