Ridera Bohemia podala další žalobu na DIAMO

ČIŽP konstatovala, že při využití zeminy DIAMO nedisponovalo schváleným plánem sanace a rekultivace a nedisponovalo schváleným zařízením pro zasypávání. Z rozhodnutí inspekce vyplývá, že DIAMO dodaný materiál nepoužilo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy. Pokuta tedy byla DIAMU udělena za nelegální činnost, nikoli za kvalitu zeminy.
DIAMO dlouhodobě ignoruje smluvní dokumenty, předávací protokoly i laboratorní potvrzení o kvalitě dodané zeminy. „Opakovaně jsme DIAMO vyzývali, aby přestalo klamat veřejnost. Naše společnost na haldě Heřmanice od poloviny roku 2022 nepůsobí, přesto na nás DIAMO neustále přehazuje svou odpovědnost,“ dodává Rohel.
Ridera Bohemia požaduje, aby DIAMO odstranilo ze svého webu článek obsahující nepravdivé informace, zveřejnilo omluvu a zdrželo se dalších nepravdivých sdělení. Současně se bude u soudu jednat také o náhradě újmy za zásah do dobré pověsti Ridery.
Na základě smlouvy dodávala Ridera Bohemia od dubna 2020 do srpna 2022 DIAMU sjednaný materiál – recyklovanou zeminu. Státní podnik ji po dobu více než 2 let bez výhrad přebíral, neboť splňovala veškeré požadované parametry. Až později začalo DIAMO účelově tvrdit, že zemina nesplňuje zákonné limity obsahu tzv. polycyklických aromatických uhlovodíků („PAU“). Přitom ale státní podnik zamlčel působení samotné haldy s vnitřním prohoříváním na původně bezproblémový materiál.
„DIAMO zná pravdu z celé řady odborných stanovisek, která má k dispozici. Některé odborníky si samo najalo. Ví, že co se na haldu naveze, to je haldou ovlivněno. Přesto se snaží vzbudit dojem, že pokuta souvisela s kvalitou zeminy. To není pravda,“ zdůraznil Rohel.
Pochybení DIAMA při sanaci haldy shledal i Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (OBÚ), který uvedl, že DIAMO nemá schválený plán sanace a rekultivace, podle kterého by provedl tzv. biologickou rekultivaci (roztažení zeminy) a následné zatravnění na severních svazích odvalu Heřmanice. Toto ovšem není a nikdy nebyl problém společnosti Ridera Bohemia.
Zdroj: Ridera Bohemia
