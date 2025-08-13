Ridera Bohemia podala kvůli heřmanické haldě žalobu na DIAMO, chystá další

„DIAMO dlouhodobě nezajistilo majetkoprávní přípravu území, s vlastníky se dosud nikdy nedokázalo dohodnout. Všechny s tím související problémy přenáší na nás. Opakovaně zatajují informace a neříkají pravdu. Už toho bylo dost, rozhodovat budou soudy,“ uvedl Roman Rohel z představenstva Ridery Bohemia.
DIAMO nepokračuje v řádné sanaci haldy, a to navzdory platnému rozhodnutí obvodního báňského úřadu z roku 2012. Nově chystaný projekt sanace se ukázal jako zcela nepřipravený, což potvrdilo i nedávné zrušení výběrového řízení. DIAMO také dlouhodobě ignoruje znalecké posudky, a to i své vlastní. Případně se rovnou pokouší dehonestovat znalce placenou inzercí, jako v případě docenta Milana Geršla.
Ridera Bohemia opakovaně DIAMU doložila, že nikdy nedodala na haldu Heřmanice žádný materiál, který by neplnil smluvní podmínky a normované parametry. DIAMO nyní pod zjevným veřejným a politickým tlakem na pokračování sanace zamlčuje a nepravdivě komentuje kontaminaci a vlivy masívní haldy Heřmanice na cokoli, co se na ni naveze. To opakovaně potvrzují špičkoví odborníci.
Ridera Bohemia předložila jasná stanoviska nezávislých znalců s platnými znaleckými doložkami, včetně zahraničních autorit s evropským renomé. Potvrzují, že Ridera Bohemia při budování OVS používala normovaný materiál a postupovala v souladu s právem.
Samotný státní podnik v materiálu pro dozorčí radu v 1. čtvrtletí roku 2022 s podpisem ředitele Ludvíka Kašpara uvedl, že byl proveden podrobný geotechnický průzkum výplně vzdušné stěny. „Výsledky nepotvrdily obavy z nedodržení technologické kázně při budování vzdušné stěny,“ uvádí v dokumentu ředitel Kašpar.
„Od roku 2014 jsme byli podrobováni náročným kontrolám úřadů, které neshledaly vážnější pochybení, a přesto jsme tři roky po našem odchodu z haldy Heřmanice opakovaně vystavováni útokům DIAMA. Považujeme za neslýchané, aby na nás státní podnik přenášel svou neschopnost sanovat haldu, ignoroval zjevnou kontaminaci území a přehlížel všechny odborné posudky, včetně těch, které mu od roku 2022 předáváme. Připravujeme podání dalších žalob, budeme o nich informovat,“ dodal Rohel.
Eva Kijonková
mediální zastoupení společnosti Ridera Bohemia a. s